林佳龍：投資採購含能源、農工產品　「美方肯定賴總統對應方案」

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）率領相關部會閣員至立院，針對美國政府對台實施32％對等關稅政策進行專案報告。外交部長林佳龍備詢時透露，賴清德總統也具體提出五大策略對應方案，這非常關鍵，美方收到這個訊息，並表達肯定及欣賞，越南後續也有提到類似觀念。

綠委吳思瑤質詢時詢問談判進度。林佳龍表示，川普解放日公布對等關稅，賴清德總統也具體提出五大策略對應方案，這非常關鍵，美方收到這個訊息，卓榮泰召集經濟外交小組會議、副院長台美經貿小組都已經分類，不只關稅，還有涉及貿易相關，包含非關稅貿易障礙、投資採購。

林佳龍補充，除軍購外也包含能源、農工產品，這些都不是突然間能做到的，美方有感受到總統提出的完整政策，並表達肯定及欣賞，越南後續也有提到類似觀念。總統投書也談到深化台美經貿，雙方有溝通管道，也就議題有對應，這非常重要。

吳思瑤也追問，國民黨提出陸客來台、普發一萬，這些做法有效嗎？卓榮泰表示，根據美國對等關稅，我國當然有適度調整，包含台美經貿專案小組等等，發展策略是長久一致性的，至於國民黨提出的作法，對的可以共同來討論，但國家發展跟人民需求還是要放在第一位。

而在野黨主張把刪除掉的預算當成救產業及時雨，是否可行？卓榮泰表示，審查預算是嚴謹問題，刪除的預算不能左邊口袋放到右邊口袋，如果可以的話就可以挪用，主計法並非如此，特別預算財源來自歲計賸餘跟舉債，合法方式裡面籌措相關預算。