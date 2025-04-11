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部署沖繩監視太平洋　日本測試美法水下潛航器組建作戰中隊

▲▼日本海上自衛隊引進美法兩款無人潛航器進行測試，為組建獨立水下作戰中隊做準備。圖為法國海洋探索者（SeaExplorer）X2無人潛航器。（圖／翻攝自中評網）

▲日本海上自衛隊引進美法兩款無人潛航器進行測試，為組建獨立水下作戰中隊做準備。圖為法國海洋探索者（SeaExplorer）X2無人潛航器。（圖／翻攝自中評網）

軍武中心／綜合報導

強化水下戰力，日本海上自衛隊傳出已接收來自法國及美國的兩款無人潛航器，並已陸續實施性能測試。據了解，日方規劃2035年前組建獨立無人潛航器作戰中隊，藉以構建水下自主作戰網絡，此次向西方引進的潛航器將在2年內測試出結果，最後從中選定一款批量採購。

《中國國防報》指出，這次日本海上自衛隊接收的兩款無人潛航器，分別為法國「海洋探索者」（SeaExplorer）X2與美國「斯洛克姆」（Slocum）G3。前者採用無螺旋槳設計，可連續執行任務160天，最大航程3200千米（公里），支持衛星通信及傳感器模塊化搭載。後者則是通過油囊和電池重心移動方式控制浮力，適合在複雜海洋環境下長距離重複潛航。

有了無人潛航器的助拳，日本將提升特定海域偵察、監視和滲透能力。該報導分析，無人潛航器前期主要用於海底地形測繪、採集關鍵水文數據、監視潛在作戰對手艦艇動向，並實時回傳數據。而未來，無人潛航器將與衛星偵察、雷達預警、無人機監視等結合，構建海上和水下立體警戒監視體系。據了解，日本計劃將無人潛航器優先部署於沖繩至菲律賓海域，監視太平洋進出通道。

文章進一步分析，發展水下非對稱作戰能力也是日軍積極推動的戰略，日本期望借助無人潛航器低噪聲、小尺寸等特性進行抵近偵察，結合海底傳感器，實施無預警突襲。同時通過大量部署微小型無人潛航器，以數量優勢消耗潛在作戰對手艦艇等高價值裝備。

事實上，日本防衛省也持續推動國產無人潛航器的研製，三菱重工生產的OZZ-5無人潛航器具備自主航行能力和一定智能化，能夠在水下長時間偵察搜索，執行反水雷作戰任務，將由最上級護衛艦（もがみ型護衛艦）搭載使用。此外，日方也已與澳洲簽署協議，合作研發無人潛航器。

▼日本最上級護衛艦「矢矧號」。（圖／日本海上自衛隊臉書）

▲▼日本第5艘最上級護衛艦「矢矧號」服役。（圖／日本海上自衛隊臉書）

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