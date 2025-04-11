台中勤美連3人墜樓亡！專家闢謠「3大傳言」　議員曝真實數字

▲台中勤美47天發生3起墜樓命案。（圖／記者鄧木卿攝）



記者白珈陽／台中報導

台中勤美誠品綠園道商場47天內接續發生3起墜樓命案，引發地方人心惶惶，網路各種謠言甚囂塵上，為此《ETtoday新聞雲》詢問各方專家說法，替民眾尋求解答。

傳言之一：勤美商圈附近有超凶宅，導致陰氣聚集？

資深房仲沈政興表示，台中有名的「鬼屋」分布在烏日、南區、龍井，勤美商圈（西區）附近並無所謂的超兇宅；他也說，其實台灣每天各地都會發生事故，若要以這種標準來看待，那很多地方都不能住了。

傳言之二：該棟大樓恐是黑道動用私刑的場所？

道上人士說，若真遇上需要私了的事情，一般都會隱密進行，不是到荒郊野外、就是在隱蔽的私人招待所，不會有人選擇在這麼明目張膽、受矚目的地標附近，反而會惹禍上身。

傳言之三：在勤美附近看到如1995年衛爾康大火傳言的「幽靈船」，近期的墜樓案是「抓交替」？

命理專家楊登嵙表示，勤美商圈旁有一棟大樓，外型像把刀，形成風水上所謂的「彎刀煞」、「火煞」，易引發憾事，且在同一地點、相近時間發生同樣的事故，確實不太尋常。他建議，業者最好擇日舉辦「送煞」儀式，除了安慰亡魂，也撫慰人心。

另外，針對有網友質疑台中經常發生命案，台中市議員江和樹也於議會質詢提出相關數據，指出去年每十萬人的非自然死亡人數（經司法相驗），在北北基、桃園、台中、台南、高雄等區域，台中僅排在第4名，排名並非靠前，第1名為台南。

▲江和樹提出數據，去年每十萬人的非自然死亡人數（經司法相驗），在北北基、桃園、台中、台南、高雄等區域，台中僅排在第4名。（圖／江和樹提供）



身心診所暨心理衛生中心院長楊聰財醫師則建議，警政、衛政、社政、民政等單位，可進行跨部會的個案聯繫、追蹤，並提供一個容易撥打專線或網站，讓個案及時踩剎車；聰財鼓勵相關個案，遵循醫師、社工幫助，從生理、心理，社會環境、靈性四大面向，進行完整療程，有相當大的機會能夠痊癒。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995