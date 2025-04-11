大阪世博12日開幕式！　日本天皇伉儷將出席

▲日本天皇德仁與皇后雅子將親臨世博開幕式現場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2025年世界博覽會（大阪世博）即將於本週六（12日）下午在大阪市夢洲正式登場，不只全球158個國家與地區、7個國際組織參與，日本天皇德仁與皇后雅子、秋篠宮夫婦也將親臨現場，為開幕式揭開序幕。

世博主辦單位「2025年日本國際博覽會協會」表示，開幕典禮預計在台灣時間下午1點舉行，場地選在人工島夢洲的主要活動館「夏恩帽（Shining Hat）」與「雷格登國家日大廳（Ray Garden）」。開幕主題圍繞「Re-Connect（再連結）」，象徵人與人、人與地球再次連繫的希望與願景。

▲2025年世界博覽會（大阪世博）展期從4月13日開始。（圖／路透）



為了展現日本的文化魅力，屆時將由大阪世博大使、指揮家佐渡裕帶領日本世紀交響樂團登台演出，雙人音樂團體「可苦可樂（Kobukuro）」也將演唱世博官方主題曲〈地球的延續〉，還邀來歌舞伎演員尾上菊之助演出傳統戲碼，融合音樂、文化與藝術，打造一場充滿日本風格的開幕盛宴。

考量安控與交通狀況，大阪警方將在11、12日針對世博園區周邊與阪神高速道路實施交通管制。而在13日正式開展當天，日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色脈衝（Blue Impulse）」也將從關西機場起飛，經過大阪城、太陽之塔上空後飛抵夢洲，進行精彩的空中表演。

這場歷時184天的國際盛會，將一路展出到10月13日，主辦單位預估將吸引約2800萬人次進場，創造高達近3兆日圓（約新台幣6945億元）的經濟效益。

隨著開幕腳步逼近，預售票銷售也跟著升溫。根據主辦方統計，僅3月27日至4月2日的一週就賣出約20萬張，遠高於去年底每週2、3萬張的水準，累計目前已售出870萬張。最受歡迎的「早割一日券」大人票價為6700日圓（約新台幣1521元），相較於開展後漲價至7500日圓，吸引不少民眾趁早搶票。

主辦單位預期，結合教育旅行與團體票銷售後，總票數有望突破1000萬張。不過與原定的1400萬張預售目標相比仍有落差。大阪府知事吉村洋文坦言，希望持續拚到1800萬張，才能順利負擔世博營運所需的1160億日圓成本，也呼籲更多民眾走進世博，感受這場全球盛會的魅力。