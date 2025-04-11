抖音「酥酥麻麻」賣喪屍煙彈　低胸女毒梟裝傻：東西不是我的

記者高堂堯／南投報導

毒品案通緝犯賴姓男子與其王姓女友於南部縣市躲匿，並持續採一條龍式產製販售新興毒品「喪屍煙彈」，並利用網路社群平臺Tiktok（抖音）、通訊軟體 Telegram等網路工具聯繫買家交易；南投、嘉義2地檢警專案小組經連月追查，日前終於在高雄地區逮捕賴男和王女，訊後移送法辦。

▲南投警方破獲通緝犯賴姓男子情侶利用網路販毒案。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣警察局指出，該局刑警大隊先前於網路巡邏時，發現有不詳犯嫌利來自對岸的社群平台「抖音」，發布「酥酥麻煩」、「助眠」等暗示性貼文、意圖販賣毒品，隨即組成專案小組調查，並報請嘉義地檢署檢察官陳郁雯指揮偵辦；經數月蒐證，警方掌握主嫌賴男疑透過「抖音」之隱匿性，先以表面正常的短影音吸引目光，實則暗藏交易訊息，吸引毒品買家注意後，引導買家轉至通訊軟體 Telegram洽談細節，並以匿名貨運方式進行配送，藉此設下層層斷點，企圖規避警方查緝。

▲▼王姓女友被捕時矢口否認涉案。

警方深入追查發現，賴男為獲取最大利潤及減少風險，從毒品原料取得、煙油調和、煙彈填充到販賣、寄送，都由本人與其王姓女友一手包辦；此外，賴男因另涉其他毒品案遭通緝中，平日活動格外小心、出入都以計程車代步，不定期在嘉義、臺南、高雄等地流竄藏匿，逃亡已近1年。

▲▼賴男利用抖音發布販毒訊息。

經警方持續跟監、追查，終於在高雄地區查獲賴男及共犯王姓女友到案，並當場查扣依托咪酯原油1罐、毒品咖啡包14包、電子煙主機13臺、調和煙油1箱、煙彈半成品一批、甘油及裝填工具等多項贓證物，僅管王女雙手一攤裝傻，警方偵訊後仍將全案依《毒品危害防制條例》移送嘉義地檢署偵辦。