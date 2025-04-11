　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

月球有96包屎！太空人留的　NASA祭9818萬元求解決

月球上都是屎！阿姆斯壯等太空人留96包排泄物，NASA祭9818萬求良策。（翻自《每日星報》）

▲太空人留在月球上有96包排泄物。（圖／翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

你知道月球上仍遺留1969年太空人阿姆斯壯等人的96包排泄物嗎？美國太空總署（NASA）近日祭出300萬美元（約新台幣9818萬元）的「獎金」，希望有人能祭出良策，來處理這遺留在些月球上的人類排泄物，目前第一階段收件已在3月3日截止。

據美國《紐約郵報》與英國《每日星報》報導，當年阿姆斯壯與另外兩位太空人柯林斯與艾德林，搭乘阿波羅11號登上月球，雖然突破人類的一大步，但當時遺留許多「便便包」在現場，相信至少有96包，這無疑造成月球快變成「屎球」。

相信當年阿波羅號月球照片中的這一包，就是屎包。（翻自《每日星報》）

▲相信當年阿波羅號月球照片中的這一包，就是屎包。（圖／翻自《每日星報》）

為了解決「屎」的問題，NASA推出「月球回收挑戰」（LunaRecycle Challenge）的企劃，並祭出300萬美元獎金，希望能求得處理太空人排泄物的良策，還給月球乾淨。據悉該活動的第一階段已在3月3日截止，NASA正在為收件的內容做進一步審核。

NASA也強調，未來若要持續送太空人上去，那麼就需要考慮如何處理這些廢棄物，包括固體廢棄物，這些要如何被儲存、處理，甚至在太空中就能做回收，更有可能做到「完全回收」，達到做到最少量、甚至是沒有垃圾的目標下回到地球。


更多鏡週刊報導
看這部電影會起乩！誇張影片曝光　學無腦抖音片讓電影院抓狂
NASA太空人滯留9個月「身體大變樣」！　雞腿症、嬰兒腳等5大後遺症難逆轉
【41J肉聲】中國再掀「抗美潮」！毛澤東語錄被狂傳　商家：損失慘重也不怕犧牲

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 6396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大罷免藍綠35：14！　今再增民進黨立委黃捷、許智傑
持刀殺死房東　桃園男被收押
「雷雨襲全台」時間曝　準備大降溫
館長摯愛「大雄」離世　痛別喊：我愛你，兄弟
美媒稱中對美關鍵設施發動「網路攻擊」　陸外交部嗆：顛倒黑白
外資回補買超台股305億　狂敲10檔一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

觀眾看電影「起乩」誇張片曝光　亂撒爆米花大鬧讓電影院抓狂

英23歲女月經來了1000天！　罕病「雙角子宮」作怪

月球有96包屎！太空人留的　NASA祭9818萬元求解決

快訊／關稅重創經濟！日本下周派特使「赴美協商」　與美官員交涉

亞股下跌恐持續數月！　投資專家示警：川普關稅「只是暫停」

最新打卡點！好市多「同框富士山」美翻　凌晨開幕狂吸千人

快訊／南韓前總統尹錫悅「搬離官邸」！遭罷免一周才退居　粉絲爆哭

歐盟領袖傳7月見習近平　協商取消中國製電動車關稅

驚悚畫面曝！熱氣球升空男意外被繩子纏住　帶上18公尺高空亡

關稅降到10%以下？川普顧問親揭「1條件」　 最新談判進度曝光

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

黃鐙輝「股災賠幾百萬」：不敢動個股　聽友人「損失兩千萬美金」安慰自己

【我的娜美勒！】有人拿錯？機場找不到行李箱…結果只是貼紙不見沒認出來XD

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

桃園轎車險滅頂！　平鎮環南地下道遇強降雨警方緊管制

郭雪芙遠距離戀外國男友　自認是母老虎：我偏派！

觀眾看電影「起乩」誇張片曝光　亂撒爆米花大鬧讓電影院抓狂

英23歲女月經來了1000天！　罕病「雙角子宮」作怪

月球有96包屎！太空人留的　NASA祭9818萬元求解決

快訊／關稅重創經濟！日本下周派特使「赴美協商」　與美官員交涉

亞股下跌恐持續數月！　投資專家示警：川普關稅「只是暫停」

最新打卡點！好市多「同框富士山」美翻　凌晨開幕狂吸千人

快訊／南韓前總統尹錫悅「搬離官邸」！遭罷免一周才退居　粉絲爆哭

歐盟領袖傳7月見習近平　協商取消中國製電動車關稅

驚悚畫面曝！熱氣球升空男意外被繩子纏住　帶上18公尺高空亡

關稅降到10%以下？川普顧問親揭「1條件」　 最新談判進度曝光

台南郭人權牙醫診所捐贈南消救護車　延續父志回饋社會

黃恩賜代班「全身都在發抖」　敬畏守護神角色：真的會心臟病！

房客退租遇刁難　二房東「拆窗驗灰」要求全屋一塵不染

中醫大附醫獲2025《Healthcare Asia Awards》雙料大獎

觀眾看電影「起乩」誇張片曝光　亂撒爆米花大鬧讓電影院抓狂

台灣第一人！林宥嘉進軍寶可夢還獻唱中文主題曲

大罷免藍綠35：14！　今再增民進黨立委黃捷、許智傑

「他偷用我東西」臨時工1刀刺死房東　有逃亡之虞遭收押

邱智呈揮空率太高　餅總點出打線「適時一擊」問題

健保擬「保障醫事人員薪資」未達標不予特約　最快6月預告

【陸調皮女娃玩打火機】垃圾桶起火滅不掉超危險

國際熱門新聞

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

即／韓鐵路隧道「崩塌」下陷！4工人失聯

蘇丹護理人員幫治療　淪性奴超過1個月

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

直升機失速墜河畫面曝光　機身半空解體

西門子分區執行長一家5口搭直升機墜亡

菲律賓華裔「鋼鐵大王」遭綁架撕票！

美課徵中國145%關稅　川普：雙方終達協議

對陸關稅145%　美股重挫1014點

川普介紹富豪友人：他從股市賺25億美元

即／不只125%！美對中總稅率達145%

125％關稅重捶中國！川普最新回應

台灣加碼軍費卻被課重稅？　五角大廈回應

川普貼文「結尾3字母」恐涉內線交易

更多熱門

相關新聞

街訪只取央視片段！德國之聲道歉

街訪只取央視片段！德國之聲道歉

肯德基跨界聯名　推出「炸雞牙膏」

肯德基跨界聯名　推出「炸雞牙膏」

美中關稅開打　專家：最壞還未到

美中關稅開打　專家：最壞還未到

喬治王子黏老爸威廉看足球

喬治王子黏老爸威廉看足球

川普煞車！是逃命波還是黃金底？

川普煞車！是逃命波還是黃金底？

關鍵字：

鏡週刊NASA

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中勤美凌晨又傳墜樓　20歲女不治

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言

美稱對中課145%　道瓊盤中瀉2000點

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

李珠珢彎腰敬禮「辣露北半球」　影片破200萬觀看

即／韓鐵路隧道「崩塌」下陷！4工人失聯

習近平「首次」表態：打關稅戰沒有贏家

故意下錨「Z字型移動」勾斷海纜　惡船長起訴

蘇丹護理人員幫治療　淪性奴超過1個月

芭達雅活春宮　男女全裸交纏拍色色片

柯秘書「橘子」被通緝傳悲報！　調查局網站掛點

王思佳尪職業遭起底！心碎護夫「還他隱私」　

更多

最夯影音

更多

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面