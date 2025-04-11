月球有96包屎！太空人留的　NASA祭9818萬元求解決

▲太空人留在月球上有96包排泄物。（圖／翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

你知道月球上仍遺留1969年太空人阿姆斯壯等人的96包排泄物嗎？美國太空總署（NASA）近日祭出300萬美元（約新台幣9818萬元）的「獎金」，希望有人能祭出良策，來處理這遺留在些月球上的人類排泄物，目前第一階段收件已在3月3日截止。

據美國《紐約郵報》與英國《每日星報》報導，當年阿姆斯壯與另外兩位太空人柯林斯與艾德林，搭乘阿波羅11號登上月球，雖然突破人類的一大步，但當時遺留許多「便便包」在現場，相信至少有96包，這無疑造成月球快變成「屎球」。

▲相信當年阿波羅號月球照片中的這一包，就是屎包。（圖／翻自《每日星報》）

為了解決「屎」的問題，NASA推出「月球回收挑戰」（LunaRecycle Challenge）的企劃，並祭出300萬美元獎金，希望能求得處理太空人排泄物的良策，還給月球乾淨。據悉該活動的第一階段已在3月3日截止，NASA正在為收件的內容做進一步審核。

NASA也強調，未來若要持續送太空人上去，那麼就需要考慮如何處理這些廢棄物，包括固體廢棄物，這些要如何被儲存、處理，甚至在太空中就能做回收，更有可能做到「完全回收」，達到做到最少量、甚至是沒有垃圾的目標下回到地球。



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