轟徐巧芯攻擊他下半身通匪是侮辱陸配　曹興誠：不罷掉還有天理？

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人曹興誠多次批評國民黨立委徐巧芯是中共地下黨員，徐巧芯10日回應，若中共發動武統，自己將誓死抵抗，與中華民國共存亡，她懶得理會一個前新加坡人、下半身通共者的指教。對此，曹興誠今（11日）表示，連中共是敵人都不承認，「誓死抵抗」不就是鬼話、廢話？徐巧芯還對他進行惡毒攻擊，有人說他交過中國女友，徐巧芯就攻擊他「下半身通匪」，侮辱了所有在台陸配，不罷掉徐巧芯，還有天理嗎？

曹興誠以「請大家合力，罷掉詭詐惡毒的中共地下黨員徐巧芯」為題發文表示，自己請徐巧芯公開宣示「兩岸是國與國互不隸屬」、「中華人民共和國是台灣境外敵對勢力」；以此證明她不是中共地下黨員。結果呢？徐巧芯學習蔣萬安，閃避問題，連「中共是我們的敵人」都不敢說。

曹興誠表示，徐巧芯避開了這兩個最重要、最關鍵的問題不答，卻說會「誓死保衛中華民國」，保衛國家，必須面對敵人，徐巧芯連中共是敵人都不承認，所以所謂「如果中共武力來犯，她會誓死抵抗」云云，是騙人的空話。

曹興誠說，譬如一個人不承認冠狀病毒對人體有害，不呼籲大家事先防疫，卻說「如果」疫情來襲，徐巧芯會「誓死抵抗」，那不就是鬼話、廢話？

接著，曹興誠提到，中共2018年修改憲法，妄稱「台灣是中華人民共和國不可分割的領土」，這是以偽造文書的方式，對台灣進行法律戰，以建立其日後武力犯台的合理性、正當性。徐巧芯等投共幫，對中共2018年偽造文書、吞併台灣主權的法律戰，視若無睹，從未抗議，反而還和中共口徑一致，咒罵賴總統宣布的「國與國互不隸屬」是「台獨」。

曹興誠認為，他們一方面「反對台獨」，一方面不停去和中共「交流」，等於不斷承認、默認中共偽造文書的合法性，並且幫中共取得了武力犯台的合理性，這都證明了他（她）們是中共地下黨員，徐巧芯不敢反對中共，卻說要保護中華民國，保護方式就是買國旗送給選民，這種欺騙，極其廉價可笑，

談到徐巧芯的回擊，曹興誠直言，閃避了問題之後，徐巧芯還接著對他進行惡毒攻擊，他以前主張過「統一須經台灣人民公投」，徐巧芯卻惡意扭曲說他「主張統一」、自己放棄新加坡國籍，回台共赴國難，徐巧芯卻攻擊曾經放棄國籍是「叛國」，間接侮辱了所有海外台僑、有人說他曾經交過中國女友，徐巧芯就攻擊他「下半身通匪」，同時侮辱了所有在台陸配和配偶。

最後，曹興誠強調，這個詭詐惡毒的中共地下黨員，每年要花掉大家一千萬的納稅錢，還要羞辱官員，罵、咬、踢、打其他立法委員，不罷掉，還有天理嗎？

▼徐巧芯聲明自己誓死捍衛中華民國，回應曹興誠質疑。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）