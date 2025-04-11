男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」　欠債百萬拒還兇手落網

▲警方在命案現場搜證。（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭56歲邱姓男子於7日晚間出門後失聯，警方接獲報案後展開調查，於9日中午在國道5號冬山武淵側車道下，發現邱男遭砍25刀，陳屍車子後座。警方迅速展開行動，10日下午逮捕24歲簡姓兇嫌。根據警方初步調查，簡男因積欠邱男100多萬元，預謀行兇殺害債主。全案目前依殺人罪送辦，警方懷疑另有共犯，仍在持續偵辦中。

據了解，邱男7日晚間出門未歸，妻子發現異狀後報案。警方調閱監視器，發現邱男開車離開五結利澤簡家中後，往冬山武淵方向行駛，但卻行蹤成謎。9日中午，警方在側車道下發現邱男的車子，邱男陳屍於後座，胸口有5刀致命傷，脖子幾乎被砍斷。

警方透過監視器和地緣關係，鎖定有前科紀錄且住在附近的簡男，並在車內採集到相關血跡。10日下午，警方將簡男帶回釐清案情。簡男起初否認犯行，但在看到相關跡證後，坦承因積欠邱男100多萬元，無力償還而痛下殺手。

警方查出，簡男為了日常花用，向從事個人借貸的邱男借了100多萬元，7日晚間，兩人各自開車相約到冬山武淵側車道下談判，兩人疑因債務問題發生爭執，坐在邱男車內副駕駛座的簡男，一氣之下拿出預藏的2把刀械猛刺邱男，見邱男斷氣後，將他拖至後座並離開現場。

行兇後，簡男開車離去，並拿走邱男的汽車鑰匙、皮夾，將凶器和沾血衣物等物品沿途丟棄，回家前還到便利商店一趟，態度從容。警方根據簡男的供詞，昨晚陸續尋獲相關證物，全案已依殺人罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。