肉包鐵畫面曝！男騎士遭撞「腦出血手斷」　網友：兩個寶撞一起

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區今(11日)發生一起車禍，一名直行騎士被右轉的轎車碰撞，騎士當場噴飛滾地數圈，送醫檢查時，左手骨折、腦出血，目前住院觀察中。警方到場對肇事駕駛進行酒測，發現駕駛有微量酒精反應。

事故發生在11日上午8點，警消獲報，前鎮區中安路發生車禍，一名騎士遭轎車碰撞，人車當場彈飛，在地上滾了好幾圈。救護人員到場後，緊急對騎士初步處置後送醫救治。

▲▼白色轎車右轉，撞上直行的騎士。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，當時32歲江姓男子駕駛轎車，沿中安路東向西方向行駛，於百貨商場停車場出入口要右轉，與此同時，43歲簡姓男子騎乘機車在轎車右側持續直行，雙方在路口發生碰撞後肇事。

警方對江姓駕駛進行酒測，發現江男竟有微量酒精反應，但酒測值未達0.15毫克。江男坦承昨晚有喝酒，至少超過8小時才開車上路。警方後續依規定再製作「刑法第185之3案件測試觀察紀錄表」，江男則是通過測試，逃過公共危險罪，因此不移送檢察機關。

▲民眾目擊車禍過程。（圖／記者許宥孺翻攝）



有民眾當時目擊車禍過程，將行車紀錄器放上網路社群，影片中可見，轎車當時打了右轉方向燈，但機車疑似欲從右側超車，但雙方都沒閃過對方，騎士遭撞後噴飛，機車也凌空飛起重摔在地。網友看完後直呼：「夭壽有夠恐怖的」、「一個右轉不靠外側，一個路口處還想右側超車，兩個寶撞在一起」。

簡姓騎士送醫後，檢出左手骨折、腦部出血，目前仍在醫院觀察治療中。警方初步研判，江姓駕駛轉彎未禮讓直行車，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。