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社會 社會焦點 保障人權

家庭主婦打工成詐騙車手　退休男扛800萬投資險打水漂

記者邱中岳／台北報導

北市中正區1名男子，平時旅居國外，回台時卻突然跑到銀行要領8百萬，行員驚覺有異，立刻通知警員到場處理，警員一聽便得知就是詐騙，於是要男子配合約出取款的「理財專員」，警方也在面交後順利逮人。

警方調查，57歲的陳姓男子，雖然已經退休，但是在中國大陸、東南亞都還有投資生意，每個月都要出國查看投資生意，但是卻在日前遇到投資詐騙，陳被騙後下載詐騙集團提供的APP，詐騙集團就開始洗腦。

▲▼張女出面取8百萬投資款項，警員當場表明身分逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張女出面取8百萬投資款項，警員當場表明身分逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

詐騙集團從2月開始，就不斷鼓吹陳男投資，並且拿出各項優異的數據獲利表現，企圖取信於陳姓男子，陳姓男子也因此被打動，所以先投資1百萬元，APP顯示獲利頗豐，詐騙集團又要求陳加碼處理。

陳姓男子跑到銀行領8百萬元要交付給36歲張姓理財專員，但是行員一聽有異，立刻通知北市中正二分局南昌派出所警員到場，警員了解後發現這根本就是傳統的投資型詐騙。

▲▼張女出面取8百萬投資款項，警員當場表明身分逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張女身上被警員搜出9張工作證、手機以及1.15萬現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方要陳不動聲色，假意配合相約張女要交付投資的8百萬元，等到張女現身後才立刻表明身分逮人，訊後也依照詐欺罪嫌將出面取款的張女逮捕到案，訊後解送地檢署。

張女表示，平時擔任家庭主婦，在臉書上看到有應徵短期工作，想說打工賺錢，才會沒注意淪為車手，警方也在張身上查扣手機、工作證9張以及新台幣1.15萬元，後續也將追查幕後主嫌。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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