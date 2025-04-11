原定下周就要結婚！空姐突然宣布取消婚禮　隔天被發現陳屍家中

▲原本計畫結婚的情侶突然死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名女子才被男友求婚，近來卻突然決定取消婚禮，且在宣布消息隔天被發現遭到殺害，警方懷疑凶嫌就是她的未婚夫，未婚夫被人發現時也已經死亡，命案可能與感情糾紛有關，正在進行調查。

身為空姐的30歲女子卡羅琳(Caroline Morales)，5日被人發現陳屍在聖保羅州南部布拉干薩-保利斯塔(Bragança Paulista)住家，警方後來在屋內另外一個房間中發現33歲未婚夫維尼修斯(Vinicius Rodrigues)的屍體，懷疑維尼修斯殺害卡洛琳後再自盡。

警方調查發現，2名死者原本預定於本月12日舉行婚禮，然而卡羅琳4日晚間8時30分左右，突然向家人宣布原訂舉行的婚禮已經取消。

死者家人透露，卡羅琳與維尼修斯交往約5個月，於去年12月訂婚並且同居，維尼修斯雖然不是一個暴力的人，但是控制欲很強，2人4日大吵了一架，讓卡羅琳決定取消婚禮，先讓彼此冷靜一段時間，沒想到家人隔天早上去探望他們時發現命案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995