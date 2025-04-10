　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商哈根達斯雪糕買4送4！全聯30款獨家冰品、榴槤系新冰上架

▲▼哈根達斯買4送4。（圖／業者提供）

▲哈根達斯在各大超商「買4送4」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

冰控補貨時機來了！全台4大超商7-11、全家、萊爾富、OKmart自4月11日至15日，同步推出哈根達斯雪糕限時優惠，全系列原價129元雪糕享「買4送4」。全聯4月17日前指定冰品8折起優惠，超過30款獨家新品，還有榴槤控愛的「榴槤系冰品」。

▲▼哈根達斯買4送4。（圖／業者提供）

▲哈根達斯在各大超商「買4送4」。（圖／業者提供）

●哈根達斯買4送4

「哈根達斯雪糕」在全台4大超商7-11、全家、萊爾富、OKmart，4月11日至15日同步推出「買4送4」優惠，原價每支129元，等於8支特價516元，平均單支不到65元。

其中7-11在前兩天更加碼指定支付優惠，使用icash2.0、icash Pay、OPENPOINT APP三大支付工具，可再享滿千現折100元。

全家除了門市買4送4，會員APP「隨買跨店取」更有哈根達斯129元系列雪糕8入516元限時特價，可兌換至6月30日，除了可跨店取，還能開共享，與親友一同兌換享用。萊爾富使用聯邦信用卡、金融卡、HiPay綁定聯邦卡，結帳再享5%現折。

▲▼全聯獨家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出多款獨家冰品優惠。（圖／業者提供）

●全聯獨家冰品

全聯推出一系列消暑冰品，首波4月17日前指定冰品享有8折起優惠，超過30款獨家新品，包括台、美、日、泰等各國品牌，還有多款夢幻冰品。

▲▼全聯獨家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出手搖飲名店聯名冰品。（圖／業者提供）

其中與手搖飲名店聯名，大苑子與百吉推出「愛文芒果冰棒」和「莓好時光雪糕」，每盒4入特價129元。CoCo都可則推出「奶茶三兄弟雪糕」，濃厚奶茶基底搭配布丁、仙草凍、Q彈珍珠，4入特價99元。

▲▼全聯獨家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲全聯多款獨家冰品上市。（圖／業者提供）

夏季冰箱必備的清爽水果冰品，百吉與佳興檸檬汁聯手推出「檸檬/蜂蜜檸檬棒棒冰」，5入特價99元。同樣清爽系的「杜老爺芒果青」以台灣情人果製成，單盒299元，第2件5折。還有「桂冠冰菓室系列」有愛文芒果雪酪和水蜜桃石榴雪酪，每盒4入特價109元。

▲▼全聯獨家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲全聯獨家冰品，榴槤控可把握機會嚐鮮。（圖／業者提供）

另外，榴槤控可把握機會嚐鮮，全聯獨家推出「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」4入特價99元；還有「國王榴槤雪糕」4月18日起至5月1日，6入特價108元。

另一款泰國金龍山竹果製成的「枝仔冰城金果山竹雪酪」，4月17日起單盒特價95元，搭配「枝仔冰城滿天星百香果雪酪」任兩盒180元，免出國就能品嚐。

▲▼全聯獨家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲優格系冰品。（圖／業者提供）

全聯與法朋烘焙甜點坊獨家聯名，推出「草莓優格雪糕」和「藍莓優格雪糕」，4入特價99元。杜老爺甜筒也推「草莓優格冰淇淋」，4入特價129元。質立希臘式優格冰淇淋，則有草莓燕麥、藍莓燕麥口味，每杯69元，任2杯129元。

▲▼全聯獨家冰品優惠。（圖／業者提供）

▲泡芙品牌Beard papa's推出「香草卡士達冰淇淋」。（圖／業者提供）

日本泡芙品牌Beard papa's推出「香草卡士達冰淇淋」，6入特價204元。WA!COOKIES推出「百香金萱茶冰淇淋」，每桶特價99元。另有「WA!COOKIES夾心雪酥-太妃糖起司蛋糕」和「哈根達斯黑白香草巧克力流心雪酥」，分別特價129元和299元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 1899 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／光陽董事長突宣布辭職
21歲獨生女失蹤9年！DNA比對8年前已離世
最正人妻「加碼買蘋果股票」手滑悲劇！崩潰飆粗口：好想哭
李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：給予尊重及支持
金秀賢2016年戀人不是她！　「金賽綸街上熱吻片」曝
快訊／史上最猛飆漲！台積電亮燈收863元　指數漲1608點收
剩10家還在苦撐！倒閉旅行社董座「心死」：本土業者都快陣亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基「蜂蜜蒜醬脆雞」升級回歸！還有母親節限定親子桶只賣5周

超商哈根達斯雪糕買4送4！全聯30款獨家冰品、榴槤系新冰上架

7-11推「會員訂閱制」無腦回饋5%！平均月繳60　一年可賺3960元

全台速食店本周最新好康一次看！炸雞桶買1送1、地瓜球免費送

咖啡買10送10、隱藏優惠買1送1！超商「寄杯省錢組合」一次看

聲明稿／台灣釀酒商協會聽證會後聲明稿

全家救荷包「現省千元」！超商咖啡「買10送10」、霜淇淋買1送1

全聯衛生紙、洗衣精買1送1！友善地球商品5折起　生態農產優惠

美國好市多「11項商品恐調漲」　台灣業者：有變動將告知會員

三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

肯德基「蜂蜜蒜醬脆雞」升級回歸！還有母親節限定親子桶只賣5周

超商哈根達斯雪糕買4送4！全聯30款獨家冰品、榴槤系新冰上架

7-11推「會員訂閱制」無腦回饋5%！平均月繳60　一年可賺3960元

全台速食店本周最新好康一次看！炸雞桶買1送1、地瓜球免費送

咖啡買10送10、隱藏優惠買1送1！超商「寄杯省錢組合」一次看

聲明稿／台灣釀酒商協會聽證會後聲明稿

全家救荷包「現省千元」！超商咖啡「買10送10」、霜淇淋買1送1

全聯衛生紙、洗衣精買1送1！友善地球商品5折起　生態農產優惠

美國好市多「11項商品恐調漲」　台灣業者：有變動將告知會員

三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

貼毛澤東舊片嗆川普！陸外交部發言人暗示「要打多久就打多久」

川普龜縮暫緩實施！外媒分析「與4大原因」有關：憂引發金融危機

佩吉斯扛下9棒關鍵角色　道奇主帥讚：連結大谷、貝茲的關鍵

台中員警開假單案開庭！偵查隊長向學弟鞠躬　道歉：我失職

台味攻佔大阪萬博！直擊「TECH WORLD台灣館」4亮點　還能喝珍奶

肯德基「蜂蜜蒜醬脆雞」升級回歸！還有母親節限定親子桶只賣5周

5局失5分吞本季首敗　今永昇太：球種與球路都失誤了

亞灣前景加持！　屋主持有5年樓店「加價2.1億賣」

AI加持資安升級！Google Cloud推出GUS提升企業防護力

蔡尚樺「上下都露」主持富邦MVP晚宴！嘆：再努力都比不上股市賠的錢

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

消費熱門新聞

咖啡買10送10！超商寄杯優惠一次看

三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

全家救荷包「現省千元」咖啡56折

7-11推「HUNTER X 三麗鷗」聯名

7-11推「會員訂閱制」無腦回饋5%！平均月繳60　一年可賺3960元

超商咖啡「買20送20」！10元喝特濃拿鐵

全聯衛生紙、環保商品「買1送1」

全台速食店本周最新好康一次看

3大披薩速食店最新優惠整理包

千萬網友敲碗！IU同款NB BOY系列插畫Tee強勢回歸

10元喝特濃拿鐵！超商省錢優惠一次看

金泰希45歲看起來像25？讓RAIN每天心動不已！

必勝客聯名葬送的芙莉蓮開賣

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

更多熱門

相關新聞

全聯衛生紙、環保商品「買1送1」

全聯衛生紙、環保商品「買1送1」

全聯與在地農業合作，陸續推出友善生態商品多達10種，包括老鷹紅豆、官田菱雉菱、放山桂丁雞等，即日起至5月1日主打「友善地球」檔期，推出多款生態商品5折起，環保衛生紙、洗碗精「買1送1」。

福樂全新推「福樂Q果優酪雪糕」

福樂全新推「福樂Q果優酪雪糕」

不怕川普關稅！內需型百貨、食品股撐盤　統一超漲逾8％

不怕川普關稅！內需型百貨、食品股撐盤　統一超漲逾8％

「生生喝鮮奶」上路！兌領方式一次看

「生生喝鮮奶」上路！兌領方式一次看

關稅重挫　哈根達斯1口味危險了

關稅重挫　哈根達斯1口味危險了

關鍵字：

哈根達斯全聯超商冰品

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！

才全停損台指期夜盤就漲停　「反指標女神」無言發3字

超哥超派鐵拳揍爆Toyz　遭判刑6月

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

因應關稅衝擊　卓榮泰拍板延長繳稅期限

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

快訊／上市櫃890家喜迎漲停　4檔ETF臉綠投資人嘆「又被巴」

首家「極千葉」4／15開幕！不只火鍋吃到飽　還有百道熟食甜點

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面