超商哈根達斯雪糕買4送4！全聯30款獨家冰品、榴槤系新冰上架

▲哈根達斯在各大超商「買4送4」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

冰控補貨時機來了！全台4大超商7-11、全家、萊爾富、OKmart自4月11日至15日，同步推出哈根達斯雪糕限時優惠，全系列原價129元雪糕享「買4送4」。全聯4月17日前指定冰品8折起優惠，超過30款獨家新品，還有榴槤控愛的「榴槤系冰品」。

▲哈根達斯在各大超商「買4送4」。（圖／業者提供）

●哈根達斯買4送4

「哈根達斯雪糕」在全台4大超商7-11、全家、萊爾富、OKmart，4月11日至15日同步推出「買4送4」優惠，原價每支129元，等於8支特價516元，平均單支不到65元。

其中7-11在前兩天更加碼指定支付優惠，使用icash2.0、icash Pay、OPENPOINT APP三大支付工具，可再享滿千現折100元。

全家除了門市買4送4，會員APP「隨買跨店取」更有哈根達斯129元系列雪糕8入516元限時特價，可兌換至6月30日，除了可跨店取，還能開共享，與親友一同兌換享用。萊爾富使用聯邦信用卡、金融卡、HiPay綁定聯邦卡，結帳再享5%現折。

▲全聯推出多款獨家冰品優惠。（圖／業者提供）

●全聯獨家冰品

全聯推出一系列消暑冰品，首波4月17日前指定冰品享有8折起優惠，超過30款獨家新品，包括台、美、日、泰等各國品牌，還有多款夢幻冰品。

▲全聯推出手搖飲名店聯名冰品。（圖／業者提供）

其中與手搖飲名店聯名，大苑子與百吉推出「愛文芒果冰棒」和「莓好時光雪糕」，每盒4入特價129元。CoCo都可則推出「奶茶三兄弟雪糕」，濃厚奶茶基底搭配布丁、仙草凍、Q彈珍珠，4入特價99元。

▲全聯多款獨家冰品上市。（圖／業者提供）

夏季冰箱必備的清爽水果冰品，百吉與佳興檸檬汁聯手推出「檸檬/蜂蜜檸檬棒棒冰」，5入特價99元。同樣清爽系的「杜老爺芒果青」以台灣情人果製成，單盒299元，第2件5折。還有「桂冠冰菓室系列」有愛文芒果雪酪和水蜜桃石榴雪酪，每盒4入特價109元。

▲全聯獨家冰品，榴槤控可把握機會嚐鮮。（圖／業者提供）

另外，榴槤控可把握機會嚐鮮，全聯獨家推出「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」4入特價99元；還有「國王榴槤雪糕」4月18日起至5月1日，6入特價108元。

另一款泰國金龍山竹果製成的「枝仔冰城金果山竹雪酪」，4月17日起單盒特價95元，搭配「枝仔冰城滿天星百香果雪酪」任兩盒180元，免出國就能品嚐。

▲優格系冰品。（圖／業者提供）

全聯與法朋烘焙甜點坊獨家聯名，推出「草莓優格雪糕」和「藍莓優格雪糕」，4入特價99元。杜老爺甜筒也推「草莓優格冰淇淋」，4入特價129元。質立希臘式優格冰淇淋，則有草莓燕麥、藍莓燕麥口味，每杯69元，任2杯129元。

▲泡芙品牌Beard papa's推出「香草卡士達冰淇淋」。（圖／業者提供）

日本泡芙品牌Beard papa's推出「香草卡士達冰淇淋」，6入特價204元。WA!COOKIES推出「百香金萱茶冰淇淋」，每桶特價99元。另有「WA!COOKIES夾心雪酥-太妃糖起司蛋糕」和「哈根達斯黑白香草巧克力流心雪酥」，分別特價129元和299元。