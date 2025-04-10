迴轉壽司自助熱水「免費加料」！白絮碎屑杯中飄　客投訴：噁爆

▲自助熱水「免費加料」！白絮碎屑杯中飄，店家沒通知其他客人：噁爆 。（圖／網友授權提供）

記者王威智／採訪報導

一家大小歡喜外出用餐，卻在自助取水時驚見「加料版」白開水！網友劉小姐向《ETtoday新聞雲》投訴，在4月8日晚上7點左右，帶著家人到高雄「MAGiC TOUCH點爭鮮新楠家樂福店」用餐，沒想到卻在倒茶水時，碰上難以言喻的「噁心畫面」，讓他們瞬間食慾全失。

劉小姐說，當晚帶著一家大小到點爭鮮新楠家樂福店用餐，按照指示走到座位，豈料拿出茶杯朝著座位上的飲水機取水，未料茶杯才剛舉起，清澈熱水還沒注滿，可疑的「白色絮狀物」便出現在杯底，甚至還有黃綠色碎屑隨水流而下，杯中浮沉，令人作嘔。

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「我還以為是店家杯子沒洗乾淨，結果換了第二個全新的茶杯也一樣！而且那些東西一看就不是杯子上的，是從飲水機出來的！」這名網友回憶當下畫面仍心有餘悸。她強調，那些碎屑像是茶垢發霉脫落，也懷疑是水管老舊未清，光是看著就讓人反胃。

劉小姐說她馬上向店員反應，店員雖然態度尚可，但僅回應「這個月才剛清洗過，要不要我們給您一瓶瓶裝水？」雖然補水處理讓人無話可說，但更令人不解的是，店家並未立刻貼出告示、也未提醒其他用餐民眾暫停使用該飲水機。

「旁邊還有好多家庭、長輩、小孩都還在使用，我們看到那杯水的樣子，真的很難再吃下去。」劉小姐說，明明是連鎖品牌，卻出現如此基礎的衛生問題，實在令人傻眼。

對此情況，元培科技大學元培醫事科技大學生物科技暨製藥技術系(所)教授林志城表示，壽司店的自助飲水設備就設置在座位旁，出水口有可能因顧客談話時的飛沫、或食物醬汁噴濺而受到污染，這些因素都可能造成微生物滋生。他指出，即使飲水機有熱水通過，雖可帶走或殺死部分微生物，但其代謝產物仍可能殘留在出水口周圍，長期下來依然會造成衛生隱患。

林志城也補充，飲水機若長時間使用未妥善清潔，加上水中原本就可能含有的氯、鈣、鎂等礦物質，也容易在管線與出水孔周圍累積，形成水垢與沉澱。他提醒民眾，若發現取水過程中出現可見的雜質、絮狀物，建議避免飲用，以確保健康安全。

對此，點爭鮮回應指出：「關於門市熱水出現礦物質的部分，皆有安排廠商定期到店清洗門市水箱、熱水頭。因南部偏硬水，加熱較容易產生此自然物現象。消費者如在用餐上有疑問，歡迎跟門市人員直接反應，我們會積極回覆處理，謝謝。」