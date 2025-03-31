天后江蕙送愛到偏鄉　攜手全聯捐贈朴醫3台電動磅秤床

▲本土天后歌手二姊江蕙31日攜手全聯福利中心捐贈電動磅秤床 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

本土天后歌手二姊江蕙31日與全聯福利中心31攜手做公益-「送愛到偏鄉」，共同捐贈3台加護型電動磅秤床，委託長庚醫學科技股份有限公司代為頒贈。提供衛生福利部朴子醫院臨床照護民眾更舒適便利的醫療品質，更展現二姐對民眾健康的深情厚意，也體現了全聯福利中心積極履行企業社會責任的精神，將這份公益善行關懷散播至嘉義沿海民眾。

朴子醫院表示，加護型電動磅秤床的引進，無疑是對第一線照護工作與專業醫療水平的充分肯定，不僅可依病患及照護需求，個別化調整高度與傾斜角度，大幅改善病患的臥床體驗與照護品質，此外，還配備誤差僅0.1公斤的數位磅秤，幫助醫護精確監控病患體重變化、調整治療方針，更大幅減少病人量秤體重之不適感，而智能電控系統符合醫療安規認證，保障了設備的安全性與穩定性，亦提升病患在住院期間的照護舒適度及安全性，同時增進醫護人員安全操作便利性。

朴子醫院賴仲亮院長表示：「感謝二姐與全聯福利中心攜手暖心行善、善心義舉支持及提升沿海偏鄉醫療服務，朴醫將秉持著以『鄉親為中心』的公醫責任，持續致力於提升照護品質，為民眾創造更健康、舒適的生活環境，守護『公益有愛，照護無礙』的福祉」。