川普關稅瞄準中國「洗產地」　綠籲國民黨撤回《離島建設條例》

▲民進黨立委林楚茵。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普宣布課徵中國125%關稅，由於川普日前宣布對等關稅政策時，也有提到洗產地等問題。外界憂心，藍委陳玉珍提案設立「離島自由貿易示範區」恐大開中國洗產地後門。民進黨今（11日）表示，正在經濟委員會中的《離島建設條例》修正提案，將讓中國勞工、物品、商品長驅直入，台灣將淪為中國洗產地專區。在美國關稅90天緩衝期間，若台灣無法展現積極態度，反而成為中國幫兇，恐遭受嚴厲制裁，因此嚴正要求國民黨將《離島建設條例》修正提案撤案，勿讓台灣人民荷包被中國佔便宜。

民進黨今日由立委林楚茵、發言人吳崢召開「因應關稅走對的路！國民黨別幫中國洗產地！」記者會，吳崢表示，這段期間國民黨與民眾黨熱心提出許多關於關稅挑戰的建議，只要是有建設性的意見，政府與民進黨都歡迎。但若是單純的酸言酸語，甚至是扯後腿、幫倒忙，那恐怕與藍白兩黨嘴巴上說的共赴國難是南轅北轍。例如國民黨立委羅智強開玩笑稱要「罷免川普」、民眾黨立委陳昭姿竟也口徑一致說「霸佔白宮、罷免川普」。這是典型的無聊當有趣，甚至對國家形象有傷害。

吳崢表示，國民黨立委許宇甄稱要報復美國、林沛祥稱跟美國走會吃大虧，甚至是王鴻薇稱台灣送台積電、吃美牛卻迎來高關稅等，在此時此刻，都已經被國際現實給重重打臉。因為包含歐盟也宣布暫緩關稅報復，全世界只有中國持續進行報復，迎來超過125%的高關稅且已經生效。國民黨整天疑美、整天喊報復，是想要害台灣嗎？如果台灣的工具機、零組件、IC產品也被課超過100%以上的關稅，衝擊會有多劇烈，這是國民黨想要的劇本嗎？

吳崢強調，更嚴重是，現在立法院有一部將衝擊台灣的法案。美國總統川普倚重的白宮資深經貿顧問 Peter Navarro 多次公開表示，美國不僅要處理關稅，更重要的是「洗產地」，他特別點名了越南。越南在4月2日中本來被課46％的高關稅，原因在中國利用越南進行轉口貿易，以規避美國關稅「洗產地」。洗產地是美國非常重視的問題，因此台灣千萬不能讓中國有任何機會，利用台灣在國際上的信用，來剝削台灣，讓中國商品轉口到台灣再出口至美國。但是現在在立法院內，有一部法案卻可能造成如此嚴重後果，就是國民黨立委陳玉珍提出的《離島建設條例》修正案。

林楚茵說，針對國民黨立委陳玉珍及陳雪生等人所推動「離島建設條例增訂第十八條之一條文草案」提案，辯解是為了要讓離島的產業、服務量能提升，但魔鬼永遠藏在細節中，在法案修正提案說明第六項中，清楚載明，「為便利大陸地區人民、法人、團體、機構、資金、物品、勞務或服務，進出離島自由貿易示範區，並適度鬆綁相關規定」，這根本就是在幫中國開後門、洗產地。

林楚茵直言，而當全球在面對川普所提出「對等關稅」時，原來國民黨隱藏著更大的一盤棋局，是將法案連署完成，去年10月送進立法院，11月在立院經濟委員會已完成詢答，此刻正埋伏在立法院中，若該法案一旦遭被藍白表決通過，離島就會成為大陸地區的資金、物品、勞務或服務等洗產地的地方，一旦被列為中國的洗產地國家，勢必將與中國同列，肯定無法獲得暫緩實施對等課稅只課10%的機會，也將喪失透過談判，爭取國家最有利經濟發展的機會。

吳崢表示，現在各國都處於90天關稅緩衝期，當前的重點絕對是展現排除貿易障礙的具體行動，根據美國政府的公開態度，若緩衝期間沒有積極作為，恐將迎來更嚴重的高關稅，如同中國正面臨超過125％關稅一樣。因此，必須非常嚴正的要求國民黨，馬上將讓台灣淪為中國洗產地幫兇的《離島建設條例》從經濟委員會撤案，不要讓台灣人民荷包被中國佔便宜。這是非常嚴肅、大是大非的議題，再次要求藍白將《離島建設條例》修正提案撤案。