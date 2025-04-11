川普批駐韓美軍賠錢！軍方憂「金正恩南侵」　警告：勿傳遞錯誤訊號

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團去年5月在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普最近簽署行政命令，再度提到駐歐與駐韓美軍問題，認為美方在支付高額軍費後並未獲得補償，因此考慮將軍費分攤作為對等關稅談判籌碼。對於是否同意裁撤或縮編？美軍印太司令部表示，駐韓美軍能夠遏阻北韓（朝鮮）入侵，並且能嚇阻中國、俄羅斯，其利益難以用金錢換算，呼籲川普政府切勿傳遞錯誤訊號。

根據《韓聯社》，美國參議院軍事委員會於美東時間10日上午舉行聽證會，審查美印太司令部和駐韓美軍2026財年國防授權申請與未來幾年國防計畫態勢，對於目前傳出川普政府研擬縮編、甚至裁撤駐韓美軍的消息，美軍印太司令部在評論時採取負面立場，認為可能會為美軍的遏阻能力帶來損失，大幅增加北韓最高領導人金正恩南侵的可能性。





▲美國印太司令部司令帕帕羅上將。（圖／達志影像／美聯社）

美國印太司令部司令、海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）在聽證會上表示，「一旦缺乏駐韓美軍，則他（指北韓最高領導人金正恩）侵略的可能性便會大增！大規模縮編駐韓美軍，會讓我們在紛爭地區的遏制能力衰退。」

如今有報導指出，為了集中全力應對來自中國的威脅、防禦美國本土，美國國防部正在考慮是否將從韓半島（朝鮮半島）縮編駐韓美軍規模。對此，駐韓美軍司令部司令布倫森（Xavier Brunson，美國陸軍上將）則認為，縮編駐軍規模將會在未來招來問題（problematic）。

布倫森表示，「雖然我在此暫不針對政策進行評論。但是，我們在那裡（指韓半島）所提供的，正是在東海（日本海）讓俄羅斯付出代價的潛在能力、在西海（黃海）讓中國付出代價的潛在能力，以及對目前蠢蠢欲動的北韓所構成的嚇阻能力。」

▲駐韓美軍司令部司令布倫森。（圖／達志影像／美聯社）

布倫森強調，駐韓美軍不僅能夠有效遏阻北韓侵略，也能在牽制中國與俄羅斯上扮演重要的關鍵角色，「美軍駐屯在南韓，這場『投資』並非能夠輕易以金錢計算。」

報導針對上述兩人在聽證會上的談話進行分析，指出兩人在「是否同意縮編或裁撤駐韓美軍」上態度相當謹慎，認為美國一旦縮編或裁撤駐韓美軍，不僅削弱對北韓的遏阻能力與對中國、俄羅斯的牽制能力，嚴重的話甚至將向中國、俄羅斯、北韓傳遞錯誤訊號。