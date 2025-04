中國宣布抵制好萊塢電影　川普搖頭一笑：我聽過更糟的

▲川普輕鬆看待中國限縮美國電影進口。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

中美貿易戰火持續升溫,中國最新出招轉向文化領域,宣布即日起限縮美國電影進口,作為對美國總統川普(Donald Trump)加徵關稅的反制手段。針對此舉,川普10日僅聳肩笑著表示,「我聽過更糟的事。」

根據《福斯新聞》報導,川普10日在內閣會議上被問到,對於中國鎖定美國文化出口作為報復手段有何看法。川普僅聳聳肩、微笑表示,「我聽過更糟的事。」現場隨即爆出一陣笑聲。

Q: "China retaliated today by reducing the number of American films that can be shown there. What's your reaction to them now targeting cultural exports from the United States?"



President Trump: "I think I've heard of worse things." pic.twitter.com/nFsVxRcEgb