中國宣布抵制好萊塢電影　川普搖頭一笑：我聽過更糟的

▲川普輕鬆看待中國限縮美國電影進口。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中美貿易戰火持續升溫，中國最新出招轉向文化領域，宣布即日起限縮美國電影進口，作為對美國總統川普（Donald Trump）加徵關稅的反制手段。針對此舉，川普10日僅聳肩笑著表示，「我聽過更糟的事。」

根據《福斯新聞》報導，川普10日在內閣會議上被問到，對於中國鎖定美國文化出口作為報復手段有何看法。川普僅聳聳肩、微笑表示，「我聽過更糟的事。」現場隨即爆出一陣笑聲。

Q: "China retaliated today by reducing the number of American films that can be shown there. What's your reaction to them now targeting cultural exports from the United States?"



President Trump: "I think I've heard of worse things." pic.twitter.com/nFsVxRcEgb — CSPAN (@cspan) April 10, 2025

業界專家指出，這項限制對好萊塢的財務影響可能不大，主要是因為近年美國電影在中國的票房表現本來就已經顯著下滑。

過去約30年，中國每年固定進口10部好萊塢電影，但北京的國家電影局（NFA）近日在官網上表示，川普政府的關稅政策正持續削弱中國觀眾對美國電影的需求，「我們會遵循市場規則，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片的進口數量。」

中國曾被好萊塢視為提振全球票房的重要市場，不過近年中國本土電影愈來愈受到青睞，甚至超越美國作品。

舉例來說，皮克斯（Pixar）動畫片《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2）在中國上映期間，就被本土動畫《哪吒2》擊敗，後者是中國影史票房最高的動畫電影。

目前，好萊塢電影在中國總票房的占比僅剩5%。此外，好萊塢片商在中國的票房分潤也遠低於其他市場，他們只能拿到25%的票房收入，而在其他國家和地區，往往可分得一半以上。

外界尚不清楚，今年即將上映的數部好萊塢電影是否能順利在中國上映。