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花蓮春季集團結婚報名開跑！55對新人中選　遠雄悅來見證幸福

▲花蓮春季集團結婚，新人可免費報名參加，沉浸體驗打造專屬你的夢幻婚禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮春季集團結婚，新人可免費報名參加，沉浸體驗打造專屬你的夢幻婚禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在山海交會的絕美場景中，共譜一場愛與承諾的幸福樂章。由花蓮縣政府主辦、遠雄悅來大飯店熱情承辦的「114年花蓮縣集團結婚」將邁入第35屆，春季場將於今年5月25日至26日浪漫登場，誠摯邀請有情人攜手參與，一同見證幸福。

本屆活動以「繁花盛開．百花齊放」為主題，融合甜美音符與輕快旋律，為新人揭開幸福序幕。花蓮縣長徐榛蔚與遠雄悅來大飯店總經理沈建劭於4月14日在花蓮縣政府大禮堂召開記者會，並與現場貴賓共同投下象徵愛情的幸福果，為新人送上最真摯的祝福，預祝所有今年集團結婚的新人都能在遠雄悅來大飯店幸褔成婚、共組理想家庭。

集團結婚分做春、秋兩季辦理，將於5月25日至26日辦理春季集團婚禮，10月19日至20日辦理秋季集團婚禮。每對新人除了享有婚禮儀式、晚宴、半日遊行程，花蓮縣政府將致贈每一對新人電視作為成家禮，並提供多家婚紗優惠、在地伴手禮、專業婚禮攝影、婚禮影像紀錄等，為每一對新人留下幸福的足跡，也期盼透過在地伴手禮及活動遊程，讓每一對新人能將花蓮的美食與文化分享給更多的親朋好友，帶動更多花蓮觀光發展的利基。

記者會上也公佈了今年的成家禮品項，將致贈每一對新人55吋4K電視，遠雄悅來大飯店也邀集了許多花蓮在地廠商或合作夥伴，一同參與今年的集團結婚盛事，並提供多樣獎項與伴手禮。最大獎遠雄悅來大飯店海景套房住宿券、國內旅遊行程等好康，另外還有合作廠商多達十餘家，包括花東鯨世界、花舍花藝、錦澔燈光音響、極品結婚百貨、魔法氣球、翔秀婚禮顧問、奧莉維亞、木易先生、Hi cheese、禮來禮來、吉安鄉農會、靚ho、淺草堂（以上按照頭文字筆畫順序）共同合作，讓每一對新人都能滿載而歸。

遠雄悅來大飯店將於04月20日，中午11：00-14：00，舉行2025春季最盛大的婚體日，邀請超夯品牌聯手合作一站式體驗，現場將準備婚紗、西服、婚戒、婚禮佈置、喜餅、婚禮顧問、婚禮主持、婚禮樂團、免費體驗全新婚宴菜色，讓新人有機會提前感受婚禮的幸福氛圍，本次春季報名集團結婚新人可免費報名參加，沉浸體驗打造專屬你的夢幻婚禮藍圖。

春季集團結婚將於4月16日上午10:00起至4月18日下午5:00止開放線上報名，預計錄取55對新人，報名專區: https://gm.hl.gov.tw/default.asp，秋季集團結婚報名於8月中旬公佈花蓮縣政府民政處網站，請各位民眾再留意網站資訊，家庭教育中心婚前教育課程秋季預計舉辦的時間：7月12日13:30-17:30、7月13日08:30-12:30。

欲報名集團結婚，相關課程資訊可參照民政處網站，或撥 03-8234723 或 03-8227171#366、367洽詢。
 

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關鍵字：

春季集團結婚報名開跑錄取新人遠雄悅來見證幸福

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