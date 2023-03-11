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民政局研擬調整規範　活化桃園忠烈祠暨神社文化園區

▲▼民政局研擬調整規範　活化桃園忠烈祠暨神社文化園區。（圖／桃園市政府提供）

桃園忠烈祠暨神社文化園區。(圖／桃園市政府提供，下同)

地方中心／桃園報導

針對委外廠商在桃園忠烈祠暨神社文化園區的活動引發外界討論，桃園市政府民政局今（11）日指出，未來將以更周延的辦法，活化歷史空間；此次由委外廠商舉辦的日本神祇文化活動，造成外界疑慮，為避免類似爭議再發生，已積極研擬修正「桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所場地使用管理要點」。另外，由於此次活動即將告一段落，日本神祇也將由主辦的委外廠商送回。

民政局指出，近日經媒體報導後，確實收到許多民眾反映相關疑慮，除了修正管理要點，未來也會與委外廠商密切溝通，以更周延的作法活化歷史空間。

▲▼民政局研擬調整規範　活化桃園忠烈祠暨神社文化園區。（圖／桃園市政府提供）

桃園市議員牛煦庭也接獲市民抗議，並主動聯繫市府表達，妝點神社意象並非不行，但OT廠商自行決定在忠烈祠迎回日本神敬拜絕非妥適，建請市府儘速調整。對此，市府新聞處長羅楚東則表示，也有學界人士與許多市民向市府表達應正視此一問題的意見，民政局將會儘快修訂相關規範，妥適處理。

市府人士解釋，｢桃園忠烈祠」於107年更名為｢桃園忠烈祠暨神社文化園區」，並於110年將部分館舍及周邊綠地委外經營，主要經營範圍為忠烈祠中門以外的園區空地與部分館舍，並於111年12月5日修正「桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所場地使用管理要點」，將部分園區相關規範改納至營運計畫管理。

市府人士說，文化園區過去尚未委外時，依據管理要點，若團體或個人有意舉辦活動，都必須經過主管機關審核，但去年12月初將管理要點改納入營運計畫規範後，委外廠商只需要送交主管機關「備查」，空白授權將衍生許多爭議，反而不利於文化空間的活化。

市府人士強調，原則上仍會鼓勵廠商發揮活化場域的創意，但基於忠烈祠的特殊意涵與歷史背景，身為業主的市府仍不能放任廠商只做商業考量，未來會加強與廠商的溝通，減少爭議，共創雙贏。

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