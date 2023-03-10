揪感心！清明掃墓　桃園啟動「除草+接駁專車」雙服務

▲公立納骨塔提前於3月份開放，民眾亦可利用非假日前往園區祭拜。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

飲水思源、慎終追遠，清明祭祖為國人重要的傳統習俗。因應即將到來的清明掃墓人潮，桃園市政府自3月份起啟動清明便民服務，如公立公墓除草、公立納骨塔提前開放、接駁專車及網路祭祀線上追思等措施，民眾可善加利用。

市府民政局長劉思遠表示，為讓民眾掃墓更加便利安全，桃園市141處公立公墓已陸續完成公墓除草作業，同時為避免人車壅塞，公立納骨塔亦提前於3月份開放，民眾亦可利用非假日前往園區祭拜。

桃園區殯葬服務中心、八德、楊梅、大溪、蘆竹、龍潭及大園生命紀念園區等共7個生命園區，於例假日及連假人潮擁擠期間，特請轄內守望相助隊及警方協助交通管制，以避免因車輛湧入造成交通堵塞，讓民眾掃墓祭祖免受塞車之苦。另外，八德、楊梅及蘆竹生命紀念園區於春祭法會、例假日及連假安排掃墓接駁專車，提供短程接駁，民眾可善加利用。

由於，現代人工作忙碌，清明祭祖又是大事，民眾可以參考納骨塔開放時間，分流祭祖，也可利用線上追思系統，傳達對親人的無限思念，桃園市政府民政局已建置「網路祭祀及線上追思系統」，擬真實境、貼近人心，亦可免去民眾舟車勞頓奔波之苦。