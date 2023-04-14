桃園逾2700名役男尚未入營　民政局4月爭取增485名役男入伍

▲桃園民政局向役政署爭取役男入伍員額。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



受疫情影響，役男停止入營或減半收訓，造成入營壅塞。許多役男無法如期入伍，影響生活和工作計畫，引發各界關注。桃園市政府民政局長劉思遠積極尋求解方，指派兵役科長鄧昱綵偕同承辦人員，赴內政部役政署爭取獲重視，成功多爭取485名入伍員額。

劉思遠表示，兵役制度更改徵募並行，役期更改、營區規劃、後備教點召、新訓中心容流量有限及訓練新兵軍士官不足，本就讓國防部開出的常備役缺額減少。加上疫情影響，停止入營或減半收訓，以致桃園市去年優先入營者，延遲至今年2月，才徵調完畢，導致桃園市至今年3月，仍有2700多位役男未入營。

經市府兵役科長鄧昱綵日前赴內政部役政署南投辦公室，拜會徵集組組長王孝助、簡任秘書沈淑芬、科長吳連誌，表達役男入營困境獲重視，桃園市4月10日補充兵第403梯次加徵5人、4月13日陸軍第0171梯次加徵10人，4月27日陸軍第0172梯次更爭取增加470名員額。民政局將利用各種會議或座談時機，並尋求地方立委協助，持續向中央極力爭取員額，避免役男因兵役問題延宕，影響後續生涯規劃。

民政局同時也提醒，6月畢業潮等待服役役男眾多。為瞭解役男可入營時段及配合國軍新兵訓練容量，役男入營依緩急需求分「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「延緩入營」3個入營服役時段，提供役男選擇申請。