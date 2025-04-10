雙面馬伕設局狂詐皮肉錢！白嫖2次還偷拍性愛片...威脅繼續接客

▲彰化一名性交易女遭白嫖2次。（圖／翻攝pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名從事色情仲介的男子在網路假冒伴遊仲介與買春客兩種身分，設局詐騙賣淫女子。這名惡質馬伕不僅白嫖2次，還偷拍性愛過程，最終被受害女子一狀告上法院。彰化地院近日審結，依詐欺得利罪判處應執行6月徒刑，得易科罰金18萬元，並沒收犯罪所得1萬8千元。

判決指出，這名狡猾的被告利用臉書帳號「一人分飾兩角」的把戲。他先以「墨」男帳號佯裝伴遊仲介，再以「曾」男帳號假扮尋芳客，精心設下桃色陷阱。2022年6月19日晚間，被告以「曾男」身分邀約被害女子至台中某MTV包廂，開出7千元代價誘騙對方發生關係。

得逞後，被告立即換回「墨男」仲介身分，以各種理由拖欠款項。食髓知味的他三天後（6月22日）再度出手，這次更獅子大開口，謊稱這次性交易報酬高達1萬1千元，將被害女子騙至彰化某商旅。完事後竟以「累積滿2萬才能領錢」為由再次賴帳，甚至拿出偷拍的性愛影片威脅她要繼續接客。

被害女子不甘受騙，憤而向警方報案揭發這起騙局。法院審理時，被告雖承認性交易事實，卻辯稱已透過網路平台付款，但始終無法提出任何匯款證明。法官當庭戳破其謊言，質疑「若真未散布影片，被害人如何取得？」認定被告說詞反覆，毫無可信度。

彰化地院認為，雖然性交易在我國屬違法行為，但被告以詐術獲取性服務，仍構成刑法第339條詐欺得利罪。審酌被告犯後態度及未賠償被害人等情節，判處2次犯行各4月徒刑，合併執行6月，得易科罰金。依法宣告沒收性交易對價的1萬8千元。