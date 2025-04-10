關稅衝擊大！　花蓮養殖業者憂嘆：池子裡還有20萬斤魚

▲▼花蓮縣政府農業處訪視養殖外銷業者並實地瞭解困境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應日前美國總統川普突如其來宣布對台灣課徵高達32%關稅的貿易政策，中央政府相關因應方案尚在研討之際，花蓮縣長徐榛蔚指示農業處務必密切關注縣內農產業情形，農業處8日於縣內訪視養殖外銷業者，實地瞭解面臨困境。



徐榛蔚指出，吳郭魚及鱸魚為花蓮的大宗水產養殖物種，更關係到養殖戶的家庭生計。面對美國對台關稅暴增與內需市場消費信心下滑的雙重打擊，外銷美國的訂單已全數遭通知暫緩。



根據財政部關港貿單一窗口網統計資料，台灣吳郭魚及鱸魚外銷主要為美國及澳洲，吳郭魚及鱸魚又為花蓮縣水產養殖類別大宗，而2日美國公布對台灣主要輸美競爭對手國中國、越南、泰國、印尼及巴西加增關稅至54%、46%、36%、32%及10%，因此除了巴西之外台灣相較其他國家仍具有競爭力，但擔憂關稅轉嫁到終端消費價格後，可能會引起消費通縮。另外加稅會使貿易商的毛利被壓縮，貿易商是否以此為由，緊縮採購的池邊價，也是需要關注的。





縣府農業處8日實地走訪養殖戶，了解當前的經營困境。鱸魚養殖戶蕭大慶坦言，原定7日出口至美國的2萬斤鱸魚已被通知暫緩出貨，池子裡還有高達20萬斤的存魚，現在只能減少飼料投餵、壓低成本苦撐。他希望政府能儘快出面與美方協商，提出保護養殖漁業的政策，並協助打開如歐盟等其他國家的市場，以分散風險。



徐榛蔚表示，農業是台灣經濟的根本，糧食安全更是國安的一部分，籲請中央政府務必切實瞭解、傾聽全台從農夥伴的聲音與需求，台灣農糧、畜牧、養殖等各農產業發展都是仰賴每一個農友長年心血的投入。

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徐榛蔚呼籲，針對目前已受衝擊的養殖漁業，建議中央政府應在短期支援、市場轉型、內需拉動等面向提出切合農漁友需求的相關因應措施。徐榛蔚強調，農民的辛苦，不該因為一紙關稅政策就血本無歸。希望中央與地方齊心協力，讓農業這塊根基能持續穩固發展。