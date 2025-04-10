芭達雅活春宮！男女「全裸交纏」拍色色片　激戰畫面曝光

▲中國籍男女在芭達雅街頭上演活春宮。（圖／翻攝自สภ.เมืองพัทยา）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國芭達雅街頭出現活春宮，一對中國籍情侶在路上架起攝影機後脫光衣服，當街全裸交纏激戰，當地一名保全見狀後立刻拍下這一幕報警。這對男女事後遭逮捕。

Thaiger報導，男子架好攝影機之後脫掉衣褲，只穿著襯衫的女子後來也把襯衫脫掉，接著在當地居民與遊客的眼前發生性行為。警方接獲報案後逮捕這對男女，也確認這兩人均為中國籍，分別是67歲男子Oh Zhihang與37歲Lin Tingting。

▲▼兩人在攝影機架好之後，當眾脫衣激戰。（圖／翻攝自สภ.เมืองพัทยา、สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว）

男子自稱是熱衷拍攝裸照的攝影師，喜歡在旅行期間在公開場合拍裸照，也曾在許多國家這樣做過，不知道這類行為違法，對於損害芭達雅聲譽形象向泰國人民與官員道歉。這對男女已依據泰國刑法第388條因公然猥褻罪被起訴，面臨最高5000泰銖（約新台幣4800元）罰款

芭達雅過去曾發生過類似事件。就在上周，一對俄羅斯情侶在海邊野戰，當時還有50多人圍觀。今年2月，外籍情侶在克雷廷萊海灘（Krating Lai Beach）公然性愛，因為聲音太大引起遊客注意。