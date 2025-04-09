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川普稱美有能力生產iPhone　分析師：每支成本恐飆升至11.5萬

▲▼ 川普關稅重擊，蘋果iPhone 16系列恐漲價。（圖／達志影像／newscom）

▲川普認為蘋果可將生產線遷回美國，但分析師估算，蘋果在美生產一支iPhone的成本將達新台幣11.5萬元。（圖／達志影像／newscom）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普近日表示，蘋果有能力將iPhone生產線遷回美國，以避開新一輪關稅，並創造本土就業機會。然而分析師卻對此不以為然，指出蘋果若在美生產iPhone，每支成本恐將暴漲至3500美元（約新台幣11.5萬元），進而推高通膨並衝擊消費者。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）8日重申川普立場，表示美國有足夠勞動力和資源，可在國內自行生產智慧手機，並強調蘋果已在美國投入5000億美元（約新台幣16.5兆元）的投資，「如果蘋果認為美國做不到這一點，他們怎麼可能投入這麼大的資金呢？」

然而，投行尼達姆（Needham）分析師馬丁（Laura Martin）卻對此持相反立場。她在CNBC的The Exchange節目中直言，川普的想法「完全不切實際」，因為蘋果若將主打產品搬回美國製造，成本將會大幅暴漲。

根據韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）估算，美國製造一支iPhone的成本將高達3500美元。馬丁也警告，蘋果若將成本壓力轉嫁給消費者，恐將導致通貨膨脹升溫，而且蘋果的供應鏈遍布中國、印度和越南，若要完全轉移回美國，至少要耗費數年時間，幾乎不可能。

截至目前為止，川普政府對中國進口商品祭出的關稅已高達104%，蘋果在中國以外的生產據點也面臨關稅衝擊。馬丁指出，川普的新關稅政策估計將使蘋果的成本增加50%。瑞銀（UBS）則預測，川普的對等關稅計畫恐讓iPhone 16 Pro Max在美國市場的售價增加350美元（約新台幣1.15萬元）。

蘋果股價因消息影響，近5個交易日暴跌了約20%。有鑑於貿易政策仍存不確定性，馬丁也提醒投資人暫緩進場，同時警告中國若進一步對美祭出報復措施，或爆發入侵台灣等地緣政治衝突，蘋果恐面臨​​更大下行壓力。

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