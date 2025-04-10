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美髮師在交友軟體約男　付「40萬買凶費」謀殺前男友和19歲女兒

美髮師在交友軟體約男　付「40萬雇用費」謀殺前男友和19歲女兒。（圖／翻攝自Camden County Prosecutor`s Office of New Jersey）

▲女子計畫透過Tinder買凶被捕。（圖／翻攝自Camden County Prosecutor's Office of New Jersey）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西州一名26歲女子在交友軟體Tinder交友，然而她卻向配對男子提出，願意以12,000 美元（近台幣40萬元）的費用，雇用對方殺死53歲前男友與19歲女兒的要求，近來被捕後被控殺人未遂等多項罪名。

身為美髮師的26歲女子傑克琳(Jaclyn Diiorio)，4月4日被紐澤西州康登郡(Camden)警方，依2項一級謀殺未遂罪、1項蓄意謀殺與1項三級持有管制威脅物品等罪。

傑克琳在交友軟體中化名為D，3月31日結識一名男網友，2人見面後頻繁互傳簡訊、電話聯繫，2人原本計劃展開戀愛關係，然而在一次談話中，傑克琳突然透露想要殺死前男友和女兒的想法。

男網友3日向警方報案表示，傑克琳願意以12,000美元的費用，希望他能幫忙殺死居住在費城身為警察的53歲前男友與19歲女兒，2人相約4日見面，並且提供500美元（約台幣1.6萬元）首款。警方接獲線報後，將傑克琳逮捕。

當地媒體報導，身為美髮師的傑克琳當初是在髮廊中結識前男友，2人交往約1年，近來於3月6日分手，交往期間，傑克琳曾對男友申請臨時限制令，但是後來又撤銷，目前關押候審，9日舉行聽證會。

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