女領包裹時突然低語喊「救救我」　外送員立即報案救出受虐女

▲女子領包裹時突然求救。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名亞馬遜外送員前去民宅送包裹時,一名女子領取包裹時,突然低聲說了一句「救救我」,女子的聲音雖然很小,但他當下聽得很清楚,離開後立即報警,順利救出被囚禁女子。

事件3月28日下午4時43分左右發生在印第安河郡(Indian River)寶藏海岸區(Treasure Coast),一名亞馬遜員工向警方報案,他在送貨時,一名女子低聲向他表示「救救我」。

When deputies arrived at the residence, Frank Mandolini, 43, was seated on the porch alongside a woman who “appeared in distress and had obvious red marks on her neck,” the affidavit states.

