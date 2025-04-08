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女領包裹時突然低語喊「救救我」　外送員立即報案救出受虐女

▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲女子領包裹時突然求救。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名亞馬遜外送員前去民宅送包裹時，一名女子領取包裹時，突然低聲說了一句「救救我」，女子的聲音雖然很小，但他當下聽得很清楚，離開後立即報警，順利救出被囚禁女子。

事件3月28日下午4時43分左右發生在印第安河郡(Indian River)寶藏海岸區(Treasure Coast)，一名亞馬遜員工向警方報案，他在送貨時，一名女子低聲向他表示「救救我」。

警方前往報案地址，發現43歲男子曼多里尼(Frank Mandolini)坐在前廊上，身旁有一名看起來很痛苦且脖子上有紅印的女子，立即把受害女子帶離曼多里尼身旁，與她交談。

女子表示，她與曼多里尼曾經結婚，但離婚已經長達7年，當天她因為指責對方用電腦或手機與其他女子聊天、觀看色情內容，便被狠狠抓住脖子拖倒在地上、勒脖直到失去意識昏迷。

曼多里尼當場遭警方逮捕，他坦承發生衝突時有勒住受害女子的脖子，但沒有把人勒到昏迷，後來被指控暴力毆打、勒脖家暴等罪，將於6月5日開庭。

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