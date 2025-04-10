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支持川普代價高？美8大企業股價暴跌　特斯拉最慘

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普日前宣布對等關稅措施，引發全球股市震盪。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對等關稅措施，引發全球股市震盪，許多曾在競選期間捐出大筆資金，甚至親自出席活動力挺川普的企業富豪們，也只能眼睜睜地看著公司股價暴跌，而截至8日為止，跌幅最大的就是川普好盟友馬斯克（Elon Musk）執掌的特斯拉。

▲▼美國企業股票跌幅排名。（表／記者張方瑀製）

特斯拉（Tesla）
股價自1月21日以來跌幅：-48%

執行長馬斯克（Elon Musk）捐了至少2億6000萬美元，力挺川普重返白宮。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）與MAGA帽子（圖／路透）

▲馬斯克捐了至少2億6000萬美元，力挺川普重返白宮。（圖／路透）

除了擔憂關稅與經濟衰退，特斯拉還面臨一波大規模抵制潮，抗議馬斯克與美國政府效率部（DOGE）的合作。有粉絲形容特斯拉的銷量下滑「非常慘烈」，品牌專家則說，若想重新打造形象，馬斯克得做出重大讓步。

馬斯克自己也坦言，在經營企業的同時與白宮密切合作「並不輕鬆」。

甲骨文（Oracle）
股價自1月21日以來跌幅：-28%

共同創辦人暨董事長艾利森（Larry Ellison）早在2020年就是少數公開力挺川普的科技大老之一。他還曾在加州的牧泉莊園（Rancho Mirage estate）為川普辦過一場募款會。

▲▼甲骨文（Oracle）共同創辦人暨董事長艾利森（Larry Ellison）。（圖／路透）

▲艾利森早在2020年就是少數公開力挺川普的科技大老之一。（圖／路透）

艾利森、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與日本軟銀（SoftBank）創辦人孫正義（Masayoshi Son）目前正推動一項名為「星門計畫」（Project Stargate）的AI基礎建設計畫，總投資高達5000億美元，也獲得川普支持。

谷歌（Google）
股價自1月21日以來跌幅：-27%

Google同樣捐了100萬美元給川普的就職基金。執行長皮查伊（Sundar Pichai）除了親自出席就職典禮，還恭賀川普當選，表示「美國正處於創新的黃金時代」。

高盛（Goldman Sachs）
股價自1月21日以來跌幅：-27%

高盛雖未公布具體金額，但有捐款給川普的就職基金。公司也在今年稍早的年報中，刪除了有關多元化與包容性（DEI）的章節，呼應川普打壓DEI政策的方針。

▲▼高盛（Goldman Sachs）董事長兼執行長所羅門（David Solomon）（圖／路透）

▲高盛董事長兼執行長所羅門（David Solomon）（圖／路透）

董事長兼執行長所羅門（David Solomon）先前還在媒體上稱讚川普「非常關心企業界的聲音」。

亞馬遜（Amazon）
股價自1月21日以來跌幅：-26%

創辦人兼執行董事貝佐斯（Jeff Bezos）稱讚川普「政治東山再起、勝選果斷」，形容這是一場「非凡的政治逆轉」。

亞馬遜捐了100萬美元給川普的就職委員會，貝佐斯本人也有到場觀禮。

蘋果（Apple）
股價自1月21日以來跌幅：-23%

執行長庫克（Tim Cook）個人向川普的就職委員會捐了100萬美元，並親自出席典禮。川普也曾表示，蘋果未來四年打算在美國投入超過5000億美元，他「要記上一筆功勞」。

Meta
股價自1月21日以來跌幅：-17%

Facebook母公司Meta捐了100萬美元給川普的就職基金，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也親自到場觀禮。

優步（Uber）
股價自1月21日以來跌幅：-4%

Uber公司與執行長科斯羅沙希（Dara Khosrowshahi）各自捐了100萬美元給川普的就職基金。選後，科斯羅沙希也在社群平台上祝賀川普「贏得壓倒性勝利」。

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