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男幫媽搬家具發現「一疊刮刮樂」　刮開中164萬嗨爆：以為被整

▲▼ 沙發,搬家。（圖／CFP）

▲男子幫媽媽搬家具時，意外發現刮刮樂。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州一名男子幫母親搬動家具時，意外發現一疊被遺忘的刮刮樂彩券，他因為覺得有趣拿出來刮，刮開後意外發現多張彩券中獎，總共贏得5萬多美元獎金（約台幣164萬元）。

馬里蘭州樂透官員表示，這對居住在諾丁罕區(Nottingham)的幸運母子，近來領取了5萬美元獎金，由於兒子是幫母親搬家具時意外發現這些彩券，母子決定若是中獎要一起平分獎金。

中獎男子和樂透官員表示，他在媽媽家中意外發現了這疊被遺忘的彩券，該彩券是媽媽原本買來打算當作聖誕禮物贈送，「我和她說，『嘿，媽媽，這些有一些刮刮樂，我可以刮嗎』」，獲得媽媽同意後，他把彩券帶回家刮開。

男子表示，他把彩券刮開後，發現一張中6美元（約台幣197元）、一張中15美元（約台幣492元），而當初花5美元（約台幣164元）購買的Holiday Luck Doubler刮刮樂，中了5萬美元。

男子表示，他第一時間發現中獎時，還以為是媽媽對他惡作劇，計畫把獎金存下來買房，另外還會還錢給媽媽，「所以媽媽能得到，超過一半的獎金」。中獎母親則表示，她會與其他的孩子、孫子一起分享獎金。

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