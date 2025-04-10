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關稅戰槓上中國！　CNN：川普可能打不贏的仗

▲川普曾公開暗指從中國來的學生幾乎都是間諜。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN指出，川普對中國關稅攻勢升級加劇一場美國可能打不贏的仗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普對多國的對等關稅暫緩90天，並把稅率降至10%之際，對中國稅率增至125%。CNN指出，這是世界兩大超級強國之間的最新激烈對峙，而川普對中國關稅攻勢升級加劇一場美國可能打不贏的仗。

報導認為，隨著股市連日暴跌，加上有越來越多經濟恐怕陷入衰退的警告，川普決定在對等關稅政策上緩一緩。白宮試圖把這次尷尬的政策大轉彎形容成偉大勝利，宣稱關稅暫緩是因為許多國家都想和華府達成協議。

在貿易競爭之中，中國是唯一可能擊敗美國的國家，面對中國祭出的關稅反制措施，川普決定大幅提高對中國關稅，這可能是為了保全面子。只不過這樣的做法加劇外界對於世界兩大經濟體之間貿易陷入停滯的擔憂，且這不斷嚴重損害美中經濟，連帶產生的負面影響擴及全球範圍。

CNN指出，華府幾乎所有人都同意美國與中國的貿易關係並不平衡，美國需要採取堅定立場應對，但川普雜亂無章的領導方式似乎難以達到預期效果，因為每當他發起挑戰，都會收到來自中國國家主席習近平的回擊。

與中國達成協議前景渺茫

川普稱許多國家希望與美國達成貿易協議，但在這些國家之中，並沒有中國。種種跡象顯示，中國自認多年來的準備可與川普抗衡，現階段不清楚川普與政府高層是否已做足充分準備，應對中國的韌性與施加在美國消費者身上的痛苦。

CNN指出，若川普認為天天讚揚與習近平之間的良好關係能讓中國讓步，那就錯了。

貿易緊張顛峰　習近平無法退讓

川普宣稱美國遭貿易夥伴掠奪的說法有些誇張，但對於中國部分行為的抱怨與多位美國總統一致，進口傾銷、美國企業市場准入、知識產權盜竊、貨幣操控等問題經常釀成爭端。不過川普激進手法前所未見，自認擁有獨特、甚至是最後機會做出改變，但他的手段衝動、欠缺明確戰略。

在此之際，習近平無法做出讓步的背後有政治、經濟因素存在，他把自身定位成中華文明重獲權力與聲望的歷史催化劑，因此向一位言語強硬的美國總統做出退讓是不可想像的事，且向美國示弱會削減中國自身實力，並被認為是沒面子，特別是在亞洲地區。

可能是美國向中國要求貿易和平　提出有利北京條件

習近平與川普不同的地方在於，習近平不用擔心貿易戰對於選舉的影響，例如美國2026年的期中選舉，且若美國通膨飆升引發經濟衰退，可能會是美國向中國要求貿易和平，並提出有利於北京的條件。

在此之際，美國消費者即將感受到真正的經濟痛苦，依據美國貿易代表辦公室統計數據，中國是美國最大商品供應國，占美國總進口量16%，在智慧型手機、電腦、玩具市場占主導地位。但新關稅生效後，這些產品可能受到價格大幅上漲的衝擊，讓許多美國人無法負擔。

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