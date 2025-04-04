川普關稅核彈多項農產品受災　農業部提180億祭6大措施

▲農業部長陳駿季出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布對全球輸美貨品徵收對等關稅，台灣被課徵32%關稅。行政院長卓榮泰今（4日）率領財政部、經濟部與農業部、勞動部等首長召開記者會。農業部長陳駿季指出，出口到美國的農產品都有影響，包含茶葉、蝴蝶蘭、種苗、毛豆、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀等，農業部提出3面向6大措施，整體金額180億，包含提供5種專案農貸、最高額度為5千萬。

陳駿季說明，台灣對美國農產品貿易逆差28億美元，出口品項包含花卉、種苗、毛豆、茶葉及水產品，美國對台灣農產品加徵32%關稅，對出口到美國的農產品都有影響，花卉部分主要是蝴蝶蘭、水產主要是吳郭魚、鬼頭刀等。

陳駿季表示，分析主要競爭對手國關稅，最大競爭對手都是中國、越南，這兩國關稅都比台灣還高，而蝴蝶蘭部分，荷蘭是台灣強大競爭對手，關稅僅20%；茶葉部分，最主要競爭對手是印度，關稅26%；吳郭魚部分，印尼跟巴西；鬼頭刀部分，則是祕魯跟厄瓜多；鱸魚部分則要注意巴西。

整體衝擊可分為四面向，關稅提高，造成美國消費市場整體萎縮，導致價格提高、影響購買意願，輸出到美國的農產品短期內會留在國內市場，也會排擠國內市場，貿易商也可能壓低國內收購價格，影響國內農產品價格，且初級農漁產品替代性相對高，很容易被成本低的競爭對手取代。

陳駿季強調，美國是重要貿易夥伴，持續透過整個產業支持將優質農產品進軍美國、並開拓市場，農業部提出3面向6大措施，整體金額180億，金融支持24億，包含農業貸款利率加碼補貼，協助減輕貸款利息負擔及營運壓力，鼓勵持續性輸銷美國，提供5種專案農貸、最高額度為5千萬，期間免收手續費。

陳駿季表示，強化外銷冷鏈體系投入47億，提高外銷供應鏈韌性，在農漁產業生產端、運輸端都提供相關設施、設備補助，比例會比過往基準提高1-2成；加速產業加值轉型25億，獎勵產品加工加值開發，增加多樣性，獎勵開發輸美品種長程儲藏，還有省能源漁機具補助、產業保險補助。取得國內外標章或認證章投入12億，獎勵取的雨林驗證等國際驗證，透過認證取得提高市場區隔。

另外還有擴大國內行銷活動22億，輸美產品若無法順利外銷，會進到台灣市場，透過多元通路開發帶動消費，受影響產業行銷活動或媒合電商、國內零售業，並推動花卉新興銷售通路；擴大海外行銷50億，獎勵對美輸出業者配合產季辦理海外行銷展售、鼓勵拓展高端外銷市場，依受影響成本提供外銷獎勵。農業部8日會開設20線專線提供諮詢服務，會提供相關諮詢。