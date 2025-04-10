織襪業快撐不下去！美課32%重稅　業者：訂單全卡關、盼政府救命

▲美國關稅戰，引燃多國貿易戰火。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

台灣織襪工業同業公會理事長黃翠霞表示，由於美國對台灣課徵對等關稅，台灣織襪業的銷美比例約54%，已有製造廠接到暫緩出貨通知。她希望政府能直接補助關稅差額，以保住訂單，否則織襪業將難以撐下去。

根據中央社報導，黃翠霞指出，公會目前有約90家會員，加上未入會的小型業者，總計超過百家。台灣織襪銷往美國的比例約54%。她提到，美國對台灣課徵32%的對等關稅，若再加上原本的關稅，最高關稅可能超過50%。目前已有客戶要求暫緩出貨，並觀察4月的台美談判結果。

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黃翠霞表示，有些客戶希望訂單打折，這意味著織襪廠要自行吸收關稅，但織襪業的利潤幾乎都在2成以下，價格難以再降。業界普遍感到壓力，她建議政府應直接補助關稅差額，以保住訂單，因為產業升級或轉型無法解決當前的緊急問題。

樂活襪之鄉博物館經理江姵槿指出，COVID-19疫情後，工廠的內銷與外銷比例轉為8比2，外銷主要以美國為主，經營本來就不易，這次的關稅衝擊更是雪上加霜。

江姵槿提到，原訂7日有7輛遊覽車旅客要來觀光消費，但當天只剩2輛車來。詢問後得知對方因股市影響，臨時取消購物行程改去賞花。昨天也有消費者表示因股票下跌，近期要節省開支，不會買太多襪子。她估計未來民生用品的內需市場可能也會受影響。