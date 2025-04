川普關稅讓「美國製」更貴！全球最大咖YTR開砲：將壓垮小企業

▲地表最強YouTuber「MrBeast」。(圖/翻攝Instagram/mrbeast)

記者閔文昱/綜合報導

美國總統川普日前祭出「對等關稅」,不僅引發全球經濟動盪,就連美國公民也不挺。全球最大咖YouTuber「MrBeast」(野獸先生)就發文痛批,現在在美國製造產品「反而更貴」,這樣的關稅可能成為壓垮小型企業的最後一根稻草。

MrBeast指出,由於新實施的關稅政策,他所經營的巧克力品牌Feastables在美國境內生產產品的成本反而更高,「諷刺的是,因為這些新關稅,我們現在若不在美國生產巧克力,成本會便宜很多,而這些產品是銷往全球的。」為了降低成本,Feastables不得不考慮在美國以外的地區生產巧克力產品。

Ironically because of all the new tariffs it is now way cheaper to make our chocolate bars we sell globally NOT in America because other countries don’t have a 20%+ tariff on our cogs ????