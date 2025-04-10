川普關稅讓「美國製」更貴！全球最大咖YTR開砲：將壓垮小企業

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川普關稅讓美國製更貴！全球最大咖YTR「MrBeast」開砲：壓垮小企業

▲▼地表最強YouTuber「MrBeast」。（圖／翻攝Instagram@mrbeast）

▲地表最強YouTuber「MrBeast」。（圖／翻攝Instagram／mrbeast）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普日前祭出「對等關稅」，不僅引發全球經濟動盪，就連美國公民也不挺。全球最大咖YouTuber「MrBeast」（野獸先生）就發文痛批，現在在美國製造產品「反而更貴」，這樣的關稅可能成為壓垮小型企業的最後一根稻草。

MrBeast指出，由於新實施的關稅政策，他所經營的巧克力品牌Feastables在美國境內生產產品的成本反而更高，「諷刺的是，因為這些新關稅，我們現在若不在美國生產巧克力，成本會便宜很多，而這些產品是銷往全球的。」為了降低成本，Feastables不得不考慮在美國以外的地區生產巧克力產品。

MrBeast進一步表示，他們有支付農民合理收入、使用公平貿易認證的可可豆等等，所以本來在可可上的花費就已經很高了，「只是這次突如其來的漲價，真的挺狠的。我們會想辦法解決，但我真的替小型企業感到難過，這可能會成為壓垮他們的最後一根稻草。」

「MrBeast」在YouTube擁有3.8億訂閱，同時經營美食品牌Feastables，每年都能帶來6、7億美元（約新台幣188億至219億元）的收入，但他卻宣稱自己並不富有，因為「我把所有東西都拿去重新投資，已經到了愚蠢的地步。」

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