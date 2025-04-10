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對美報復開打！歐盟炸鍋反擊對美國產品加25%關稅　4／15開徵

▲▼歐盟對川普政府祭出反制關稅。（圖／路透）

▲歐盟反擊，對川普政府祭出反制關稅。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

歐盟關稅戰再回擊！9日批准對美國產品加徵25%關稅，作為對美國總統川普上月對歐盟鋼鋁產品加徵25%關稅的反制措施。歐盟執委會表示，「新關稅」將自15日起開始徵收。

歐盟27個成員國大多數支持這些懲罰性措施，部分關稅將於4月中旬生效。此舉針對具政治敏感性的美國州份，包括聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）家鄉路易斯安那州的大豆等產品，以及鑽石、農產品、家禽和摩托車。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在聲明中表示，如果美國同意公平、平衡的談判結果，這些反制措施可以隨時中止。

這一行動使跨大西洋貿易戰進一步升級。美國不僅對幾乎所有歐盟出口品普遍加徵20%關稅，還對汽車及部分汽車零件額外徵收25%關稅。川普曾表示，他還將宣布對木材、半導體晶片和藥品加徵關稅，這些新關稅預計將影響約3800億歐元的歐盟商品。

根據路透社與法新社的報導，歐盟的反制措施將分別於4月15日、5月16日和12月1日生效。

歐盟執委會指出，美國的關稅措施沒有正當理由並對雙方及全球經濟造成損害。歐盟強調，希望達成一個平衡和互惠的協議。

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