川普早預告「現在買進最好時機」！4小時後暫停關稅90天　美股沖天

▲川普宣布暫停加徵多國關稅90天。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普於美東時間早上7點開始陸續發文，他不回應中國及歐盟稍早反擊加徵關稅的議題，但文中「請大家保持冷靜！」甚至還寫下，「現在是買進的絕佳時機」。果然在4小時後，宣布暫停對75國徵收關稅90天，讓美股沖天超過2000點。不少網友也傻眼，直呼「川普太瘋了！」

川普關稅戰，讓各國燒腦筋，全球股災慘重，連美國人自己都快吃不消，反彈聲音越來越大。昨日（9日）中國及歐盟反擊美國，對美加徵關稅報復後，川普沒有正面回應，只在自己社群發文，「一切都會好起來的。美國將比以往任何時候都更大更好！」、「現在是買進的絕佳時機」。

沒想到，川普於台灣時間10日凌晨宣布，提高對中國的關稅至125%。但超過75個國家與美國協商，未對美國報復，因此，川普授權「暫停徵收關稅90天」，期間大幅降低互惠關稅至10%，並即刻生效。

消息一出，美股瞬間沖天，截至台灣時間10日凌晨2點，美股已來到2600點。不少網友看傻紛紛留言，「瘋子無誤」、「把全球當傻子玩」、「川普：等你這尾大魚上鈎很久了」、「跟兒戲一樣」、「是川普怕了！」、「我要看到血流成河」。

對於川普髮夾彎策略，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則說，「這是由總統的策略推動的。我和他週日進行了一次長談，這始終是他的策略」貝森特表示，「你甚至可以說，他把中國逼到了絕境。中國做出了回應，他們向世界證明了自己是壞人。」

▼除了中國，其他沒有加入報復、有來協商的國家，對等關稅通通暫緩90天。（圖／路透）

