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美國關稅爭議！南投縣廠商籲政府銀行相挺　避免員工失業

▲南投縣政府因應美國關稅衝擊，召開座談會傾聽企業需求。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府因應美國關稅衝擊，召開座談會傾聽企業需求。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

美國總統川普今天凌晨宣布對台灣在內的多國關稅凍漲90天，並維持於10%，但未來局勢莫測、仍將影響產業生存，而南投縣政府也已邀集全縣多家企業廠商及各工會代表，召開傾聽業者心聲，並匯整地方要求向中央提出建議，希望將受到的衝擊減輕至最低。

南投縣「為美國對我國實施對等關稅造成縣內工商產業影響之因應企業座談會」由許淑華親自主持，指出美國提高課徵關稅造成世界各國動盪不安，縣府也立即盤點縣內廠商狀況，目前全縣共1150家廠商中，初步估計約有1/4的200多家廠商會受到影響，已正式行文向中央提出建議，希望比照疫情期間中央曾提出各種補助及貸款方案辦理，亦由縣府建設處長張洲滄簡報說明目前全縣受影響企業、中央預擬支持方案及縣府目前相關作為。

▲南投縣政府因應美國關稅衝擊，召開座談會傾聽企業需求。（圖／南投縣政府提供）

中華民國工業區聯合總會副總會長董正宗、南投縣南崗工業區廠商協進會理事長粘清泉、南投縣竹山工業區廠商協進會理事長謝祝生、南投縣中小企業協會理事長張永昌、南投縣工業會理事長黃志明、南投縣商業會理事長廖俊哲、南投縣進出口公會榮譽理事長洪永富及多家企業代表都到場會商，並提出包括進行關稅談判、減稅、電費優先凍漲，以及銀行貸款之本金展延、優先支付利息，銀行不要抽銀根，防止業者因資金周轉不靈而影響持續經營等主要訴求。

▲南投縣政府因應美國關稅衝擊，召開座談會傾聽企業需求。（圖／南投縣政府提供）

董正宗說，廠商遇到狀況時，員工失業是最大的問題，希望政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工，避免員工失業衍生更多問題。

許淑華表示，企業大多有銀行貸款，連本帶利攤還造成龐大壓力，希望提供低息優惠或是暫時只繳利息，相對壓力就會減輕；另電費一直是許多廠商較重的成本支出，希望能暫時凍漲；稅務部分及補貼部分，縣府將向中央具體建議，並提出地方稅務減免等因應辦法。

許淑華說，目前中央頒布補助總經費880億元確定是不夠的，相信朝野都會繼續努力協助企業，也請廠商即早備齊資料，待中央提出具體補助方案後，便能馬上申請；縣府、工策會將持續連絡縣內企業，了解個別需要，下一步也將邀請農業界朋友，盤點各鄉鎮可能面臨到的衝擊以提早因應，尤其是對美擴大採購是否會犧牲南投甚至全國農民的權益，縣府會作為後盾，跟企業與農民朋友站在一起、共度難關。

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