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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員批藍4市長政治作秀　蔣萬安突動怒狂罵：惡意扭曲、精神錯亂

▲▼蔣萬安施政報告及質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安施政報告及質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

美國總統川普日前宣布課徵台灣對等關稅32%，儘管又於美國時間9日宣布暫緩90天，但外界仍持續關注關稅議題。民進黨台北市議員鍾佩玲今（10日）質疑，國際貿易談判是中央職權，地方政府影響力有限，台北市長蔣萬安昨（9日）找國民黨籍3名市長開會是「政治作秀」等，使蔣萬安罕見動怒，拉高分貝痛罵「民進黨惡意扭曲」，一方面強調經貿談判是中央職權，另一方面又要市府別插手，讓人精神錯亂。

蔣萬安10日下午赴台北市議會施政報告，鍾佩玲表示，蔣萬安前幾天在臉書上呼籲中央政府，很多對策需要朝野儘速形成共識、一致對外，「台灣不應該在大罷免這種內鬥議題上繼續內耗，否則就是對不起台灣人民」，這句話是為國民黨而說，還是身為台北市長的意見？蔣萬安回應，大部分民眾都認為，這時台灣社會不該內耗，這是他代表很多民眾的意見。

面對蔣萬安說自己是以市長身份代表民眾意見，鍾佩玲稱「我非常失望」，因為關稅是國際經貿議題，「國際經貿議題怎麼會跟罷免有連結？這其實是噴政治口水而已。」而蔣萬安則說，民眾認為現在不應該進行任何仇恨對立，應該不分朝野團結一起，這也是行政院院會的立場。

鍾佩玲質疑，如果政府應該團結一致積極因應，那為何團結的方法，是找國民黨縣市首長開會，而不是去找中央了解，「關稅的東西，地方政府影響力有限，因為國際貿易是中央職權，是吧？所以市府沒辦法去參與國際談判，也無法影響關稅政策，所以這次我們4位市長開會，其實在我看來就是政治作秀。」

而鍾佩玲此話點燃蔣萬安的怒火，突然拉高分貝痛批，中小企業第一線承受壓力，地方政府得要協助，包括後續勞工輪休、無薪假跟解僱，也是地方政府要照顧，「今天民進黨議員讓大家非常錯亂，一方面強調經貿談判是中央職權，二方面要我在這邊跟議會專案報告！」

此時鍾佩玲喊話蔣萬安「別生氣」、「聽我好好說完」，但蔣萬安仍持續大聲回應，「我是要講道理，但今天民進黨你們惡意扭曲，要我們地方政府協助勞工、照顧產業、拿出方案，又說經貿議題是中央、地方政府不該插手，非常精神錯亂、雙重標準！」

面對蔣萬安罕見動怒，鍾佩玲仍持續呼籲「你可不可聽我好好說完？」但蔣萬安還是不斷狂罵，「一方面說要團結一致，從總統（賴清德）到（行政院長）卓榮泰都如此，結果現在議會又一直說要罷免、這是台灣民主社會展現，讓大家非常錯亂。」

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