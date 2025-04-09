徐巧芯質詢問「我是不是共諜」　許淑華批：浪費稅金

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國安局長蔡明彥今（9日）率相關機關首長，赴立法院進行業務報告並備質詢。國民黨立委徐巧芯問及近來民進黨內部爆出共諜案，還頻問「我是不是共諜」，蔡明彥則表示，這是假設性問題。對此，民進黨議員許淑華批，這種質詢根本就是耍特權、浪費稅金。

徐巧芯質詢時提及，曹興誠說她跟立委傅崐萁、王鴻薇、羅智強是中共地下黨員，但她若是中共地下黨員，國安局就用反滲透法相關法律把她抓去坐牢，反之則經過調查還她清白。徐巧芯也點名聯電創辦人曹興誠指控她是共諜，「要不要來對我做偵查？」蔡明彥則說「如果正在查，怎麼可能回答？」

許淑華說，今天徐巧芯質詢國安局長「我是不是中共地下黨員」、「要不要來對我做偵查？」，要求國安人員「幫她澄清」，這種質詢根本就是耍特權、浪費稅金。

許淑華表示，台灣正面對國際關稅挑戰，首要任務，就是團結政府與民間的力量，重新塑造符合國家安全的產業鏈、經濟體系，還有如何輔導產業、對抗中資滲透與洗產地問題，這才是兼顧經濟發展與國家安全的著眼點。

「結果，徐巧芯把國安局重要的公務時間，全都圍繞在她自己身上。」許淑華質疑，顯然，比起台灣人民的經濟權益，徐巧芯顯然更在乎個人利益。

許淑華表示，徐巧芯還大吼「國安局沒有調查她，所以她不是共匪」，怎麼有立委會問這種「涉己」且假設性的問題？不只非常不專業，而且一點利益迴避的觀念都沒有，更何況，若真有國安案件在調查中，又怎麼可能公然討論案情呢？

許淑華說，過去國民黨立委縱然政治立場不同，但也能好好討論事情、進行協商，如今像徐巧芯這樣把國家大事丟著不管，只在乎她自己，也不是曾經投票給她的支持者願意看到的，「罷免徐巧芯，保護我們的稅金用在對的地方」。