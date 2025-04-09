國小師課堂亮刀嚇壞學生　校長遭控包庇！桃園教育局回應了

▲會稽國小上週驚傳某導師以美工刀架脖子，揚言血濺學生眼前，學生家長今天上午到市府前陳情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市會稽國小上週驚傳某名導師，僅因不滿學生成績未如預期，竟在課堂上拿美工刀架在自己脖子上，向學生揚言「讓血噴在你們身上」等語，嚇壞不少學生；該校學生家長今（9）日上午在市議員黃瓊慧陪同下到桃園市府前陳情，痛斥學校1年多來爭議不斷，引發學生與家長痛苦，呼籲市長與教育局撤換不適任校長。

教育局表示，針對會稽國小校長鄭家興遭民眾多項陳情案，教育局已提校長考核會議處及進入校長事件審議會。教育局接獲有關校長鄭家興多項陳情，如針對其延遲性別事件通報違反性平法經查證屬實、校長於學校官網發表未經家長會同意之聲明致家長會紛爭、仍未積極與家長妥善溝通、部分教職員及家長質疑校長之校務作為等情事，將依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」提校長考核委員會決議記過1次及申誡2次。其性平通報延遲部分亦經性平會決議開罰。

此外，教育局另已依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，召開校長事件審議會，決議受理校長疑似不適任一案，並啟動不適任調查程序，校長亦自今日起請假配合調查。

▲桃園市議員黃瓊慧昨天在議會質詢時爆料，會稽國小一名導師上課情緒失控，拿刀比劃威嚇學生事件 。（圖／翻攝自桃園市議會官網）

針對桃園市會稽國小發生某班導師在課堂上持刀架脖子上向學生恫嚇案，市議員黃瓊慧昨天在市議會上質詢當場爆料，會稽國小某位導師，上週三疑因班上學生數學成績不佳，竟在課堂上情緒失控說自己不想活了，還當眾持美工刀架在自己脖子上，向學生揚言：「我要這把刀割下去，讓血噴在你們身上、作業上，讓你們好好嘗嘗享受我的鮮血！」此舉嚇壞在場學生，校方一度考慮將班導轉調特教組長，引發家長與學生強烈不滿，認為該導師已明顯出現情緒控管問題，應立即停職接受治療，而非轉調留任。

今天上午9時30分許，包括桃園市教師會與多名學生家長在黃瓊慧陪同下至市府前陳情，其中黃姓學生長指出，該名導師不只一次情緒失控，還曾撕毀學生考卷、將物品丟到走廊外、下雨天強迫學生下樓撿拾等失控行為，這次甚至拿亮出美工刀揚言要血濺現場，更是徹底失控；學生家長會向鄭姓校長反映，校長卻選擇包庇，甚至考慮將該師轉調特教科擔任組長，家長真的不知道學校哪裡出了問題？

▲市議員黃瓊慧今天陪同學生家長到市府前陳情，質疑教育局處理方式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃姓家長還說，此案發生後，孩子們回家顯得異常安靜且不願說話，孩子當下甚至覺得是否考不好就應該接受制裁、甚至要離開這個世界，普通班孩子都沒辦法以言語表達自身情緒與痛苦，遑論是特教科孩子要怎麼辦？校方為何如此對待孩子，批評教育局處理也很消極，只向校長反映與提醒，甚至未採取實質處分行動，家長們都感到很無力。

黃瓊慧也認為，不是應該把情緒控管失控有問題教師停職接受調查或治療，怎麼還想派去管理特教班，校長到底是哪裡有問題？