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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／美對台對等關稅今生效！　基北北桃4首長合體共商對策

 

記者崔至雲、袁茵／台北報導

為因應美國總統川普對台灣祭出32%對等關稅台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政於今（9日）下午4時在台北生技園區召開「基北北桃合作交流平臺」會議，針對高關稅衝擊嚴重產業，提出可行因應對策，會後並召開記者會對外說明，《ETtoday新聞雲》為你全程直播。

▲蔣萬安、侯友宜、張善政、謝國樑出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」論壇活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲北北基桃四市長，左起謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政。（圖／記者林敬旻攝）

面對關稅議題，蔣萬安8日在市政會議時指出，台灣是一個出口導向的國家，美國關稅政策對台衝擊遠超過大多數國家，因此提出4大因應方向，包括關注勞動權益、指出台灣向美採購而未被計算的項目、爭取區域性公平競爭條件、從地方政府做起。

侯友宜也在今市政會議中說明，政府必須迅速反應、主動作為，並與企業一同找出路、穩住經濟。已責成經發局、農業局、勞工局及法制局等單位啟動「企業紓困」、「穩定物價」及「就業穩定」等三大專案小組，主動掌握產業與市場動態，全力守住民生經濟與產業。

面對我國產業界的衝擊，蔣萬安於6日下午一一致電給侯友宜、謝國樑及張善政，倡議在一週內召開基北北桃四市長會議，以行動牽起基北北桃首都圈合作，共同因應關稅變局。

根據議程安排，今日下午4時將分別由四位首長致詞並報告，隨即進入閉門會談的聯合討論時間，預計4時45分四位首長即出面接受媒體聯訪。

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