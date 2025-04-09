揮菜刀把家人趕走！桃園18歲高中生反鎖屋內　警消破門解圍

▲警消破門進入民宅，查看歐姓高中生情況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區文昌七街今（9）日上午一名歐姓高中生持菜刀將家人趕出門外、再將自己反鎖在屋內，家屬擔心發生意外向警方求助，桃園警分局據報後會同消防人員到場處理，但對方拒不開門，消防人員持破壞器材撬開2道鐵門後，發現歐姓高中生躲在房間內，員警持盾牌進入屋內，讓家人與他理性溝通後，再將他送至林口長庚醫院檢查，後續則由其家人自行調解。

有網友今天在臉書貼文指稱，「有人知道宏昌七街發生什麼事，警察拿盾牌進去不知道什麼事，據說對方有拿刀，現在要消防隊破門進入，還有拿電擊棒」，引起網友議論紛紛。

桃園警方指出，今天上午11時許，18歲歐姓高中生疑似與家人因生活細節起衝突，憤而持菜刀把家人趕出門外，並將自己反鎖在屋內，家人擔心發生意外，只好向警方求助，桃園警分局中路派出所接獲報案，立即由副所長翁健智率同仁攜帶盾牌等裝備趕抵現場。

▲警消人員安撫歐姓高中生情緒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經其家屬提供房屋鑰匙，但發現歐男由屋內反鎖無法開啟鐵門，員警通報消防人員協助，消防人員到場後發現鐵門由內反鎖，警消取得家屬同意果斷破門，以破壞器材打破兩道鐵門後，員警持盾牌衝入屋內，發現歐男躲藏房間內，手中菜刀已歸回原位。

員警立即安撫歐姓高中生情緒，同時勸導家人勿意氣用事，家人之間應理性溝通，再將歐男送往林口長庚醫院檢查，至於後續則由家屬自行調解。

據指出，歐姓高中生今天請假在家，疑似不滿家人對其碎碎念，突然情緒爆發失控，衝入廚房拿出菜刀向家人揮舞，將家人趕出家門後，自己反鎖在屋內，所幸後續警消處理得當，未讓單純家人口角變成不可收拾的殘局。