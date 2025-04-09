酸民進黨「沒事就吹有事就推」　民眾黨：拜託做點正事

▲民眾黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

川普政府的對等關稅在台灣時間今（9日）中午12點01分正式上路，台灣將被徵收32%關稅，衝擊百工百業。針對總統府副秘書長張惇涵稱赴美談判的國外旅費、扶持產業預算，民眾黨立院黨團批，民進黨「沒事就吹，有事就推」，賴清德政府與其到處牽拖、搞笑打嘴砲，拜託打起精神，做點正事。

民眾黨團表示，當全國上下因為賴清德政府的顢頇無能，被美國新關稅政策搞得焦頭爛額之際，總統府副秘書長張惇涵竟還有時間接受專訪嘴砲，公然卸責甩鍋給在野。

民眾黨團直言，賴清德政府做事沒半撇、卸責內鬥一把罩，民進黨整天吹噓台美關係在民進黨時代關係最好，出了事就神隱卸責，「沒事就吹，有事就推」的總統府團隊，根本是笑話。

民眾黨團表示，賴總統完全失格，手握史上最高2.9兆預算，執政快一年一事無成，川普早就敲鑼打鼓預告關稅政策，賴政府卻昏睡到美國公布新關稅政策都已經生效，火燒屁股了才說要出國談判、赴地方傾聽人民心聲，這不就坐實了賴清德政府事前根本毫無準備，全心全力只放在進行政治鬥爭？

民眾黨團直言，更無恥的是人民在痛苦哀嚎，賴清德還好意思派人出來洗地，把自己的無能甩鍋到預算刪除，是因為在野刪預算才無法出國談判。黨團就問，都什麼時候了，還在裝瘋賣傻哭窮？連總統府副秘都要出來當詐騙集團造謠，是把人民當傻瓜？拜託爭氣一點好不好。