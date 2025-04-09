徐巧芯爆還有1人涉共諜案　蔡明彥打臉：指稱的人是錯的

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮等3人涉國安案件遭羈押。藍委徐巧芯今（9日）質詢時踢爆，據說還有一個何姓助理被抓到在刺探帛琉情報，目前也調查當中。國安局長蔡明彥則回應，委員要注意個資問題，有些資料是錯誤的。後續藍委馬文君質詢時則批評，「你沒有立場要求立委有個資問題！」蔡明彥則直接回應，「因為她指稱的人是錯的！」

蔡明彥今赴外交及國防委員會報告並備質詢，徐巧芯質詢時表示，這次有四名被告，還有人涉及相關法律被調查或羈押？徐也一一點名盛礎櫻、邱世元、黃取榮等人，並批評國安局，碰到其他單位共諜講得很快，在總統府時大家都說不評論。

蔡明彥回應，有些個案在偵辦中，不方便公開討論，委員點名的人已經在偵辦當中，以刑事訴訟法規定，國安局無法公開說明案情。偵辦中案件不可能公開說明。調查局則表示，確實有這件事情，相關內容無法評論，這是犯罪案件，是否為國安案件無法說明。

徐巧芯詢問，除了這些人外，還有沒有其他被調查的嫌疑人？其實還有，還有一個何姓助理，目前都沒有看到這個名字，據說他還在被調查當中。話說至此，現場警鈴大作，突然大地震，徐也驚呼，「講到匪諜大地震就來了！」徐也補充，何姓助理是新境界文化基金會幕僚、外交部北美司專員，有綠營背景也有公務員身分，甚至傳出是吳釗燮秘書，是否屬實？

蔡明彥回應，委員這些資料還是要注意個資問題，有些資料是錯誤的。徐巧芯則駁斥，這是外交部網站跟新境界報告提供，都是上網公開資料，「如果要注意個資，應該要跟這兩個單位溝通，而不是我」，徐補充，這位據說被抓到在刺探帛琉情報，國安局要對這件事情調查。

後續藍委馬文君質詢時，也為徐巧芯幫腔，並指蔡明彥，「你沒有立場要求立法委員有個資問題，若是公開資訊，應該就你的本職本能回答。」蔡明彥則直接回應，「因為她指稱的人是錯的！」

對此，馬文君仍堅持，錯的就說是錯的，不用說有個資問題，局長的立場或角色，可以告訴委員是錯的，而不是指導委員如何質詢，國安對全國民眾都重要。

對於總統府共諜案，馬文君質詢時也提到，吸收的層級非常高，還當過總統府辦公室的諮議，軍人有保防，總統府掌握更多機敏資料，如何預防？這是最大隱憂，查不到的最恐怖，拿到多少資料根本不曉得。修法不要無限擴大，納入里長跟宮廟，卻漏掉掌握機敏單位的人員，「你們不敢查。」

蔡明彥回應，人員核密、揭密分類、文書核密等等都很重要，國安單位在這部分都有相關管制跟等級劃分，這部分各單位要加強，「我們沒有不敢查，全面清查也沒有分黨派，才有這些案子出現。」

馬文君追問，民進黨這些人是被檢舉還是主動發現。為何軍中就可以說是檢舉？蔡明彥回應，這是個案涉及案情不能透露，軍中是總數，可以用總數說明趨勢，但個案內容無法公開討論，這是刑事訴訟法規定，「我不能違法。」