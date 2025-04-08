應對關稅的「軍購清單」買什麼？　顧立雄：完成建案前不會透露

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德6日傍晚釋出向國人談話的影片，他宣布擴大對美採購以降低貿易逆差，政院已經完成盤點對農、工、石油、天然氣等產品的大量採購計劃，國防部也已經提出軍事採購清單。國防部長顧立雄今（8日）受訪時表示，完成建案並處理預算前不會對外透露詳細項目，都是依照實際作戰需要、根據現在所面臨的四面向，來進行對美軍購，著重不對稱關鍵戰力建構、防衛作戰韌性、後備戰力提升及應處灰色地帶能力，秉持這四面向跟美方溝通，來符合防衛作戰實際需要。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



至於金額，顧立雄指出，總統已經說明，就是希望達到GDP3%，包含人員維持、作業維持跟軍事投資部分，有商購、軍購跟國內自己生產部分，在面臨敵情嚴峻時，軍事投資如果能獲佈比較多預算才會成長。

至於國安局報告顯示，近年共諜案中現役軍人佔六成，顧立雄表示，共諜滲透確實無所不在，他們要應用相關手段獲取情報資料，國軍當然是他們的重點項目，國防部相關保防教育有一定成效，共諜案近9成都是由官兵檢舉查獲。顧強調，國防部會進行保防安全查核，不論階級都要相關查核，才能接觸一定程度的機密資料。

也有媒體追問，近期灰色襲擾增加，顧則回應，國安局、國防部都是國安團隊一部分，密切合作，利用相關情監偵手段嚴密監控灰色地帶襲擾，根據襲擾不同程度因應，也制定一組規則，若要進行立即備戰操演因應因應，也會實施，充分回應灰色地帶襲擾，讓國人安心。