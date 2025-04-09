騙光阿嬤養老金「失智阿公也不放過」　車手被判賠887.4萬

記者黃翊婷／綜合報導

彰化一名老婦人去年6月間接到假扮成戶政事務所人員、警員的詐騙電話，誤以為真的被捲入非法案件，不僅將自己的金融帳戶交出，連失智老伴的帳戶也被騙走，總計損失887.4萬元。彰化地院法官日前審理此案，並判黃姓車手應賠償老婦的所有損失，全案仍可上訴。

▲老婦遭詐團騙光積蓄。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，老婦去年6月接到一名自稱是板橋戶政事務所職員的電話，對方聲稱「有人拿妳的身分證申請戶籍謄本，已和新北市警察局連線」，接著，她便被轉接給假的金管會人員、警察，假警察說她「因涉及非法集資、提供人頭帳戶等案件，故帳戶被凍結」，必須交出金融帳戶提款卡及密碼供政府機關監管。

老婦嚇得趕緊配合「調查」，將自己的帳戶提款卡及密碼交給假扮成金管會替代役的黃姓車手。然而，詐團得手之後仍不罷休，連老婦失智的配偶也不放過，陸續又以需要繳納保證金、「因妳平常使用配偶帳戶，故配偶帳戶也要交出以供監管，查核有無不法資金」等理由，誘騙老婦交出更多錢和配偶的帳戶資料。

直到同年9月黃姓車手前往超商ATM提款時，被熱心民眾發現異狀並報警，警方抵達現場後立刻上前盤查，黃男這才坦承犯行。而老婦不甘受騙損失887.4萬元積蓄，憤而決定對黃男提告求償。

彰化地院法官認為，黃男配合詐團假冒公務員、轉交受害者的提款卡，騙取民眾財物，自然應該與其他共犯一起負擔連帶賠償責任，最終判他應賠償老婦失887.4萬元，全案仍可上訴。