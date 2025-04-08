老字號「佑昌相機」吸金案外案　小老闆涉拿被害人頭詐百萬

▲佑昌相機黃姓老闆涉嫌吸金逃亡中，兒子另涉及盜用個資詐欺案遭起訴。(資料照／民眾提供）

記者劉昌松／台北報導

台北市老牌相機店「佑昌攝影器材行」，去年爆發收上千萬訂金沒出貨的吸金詐騙案，黃姓老闆父子傳已出境，讓受害人求償無門，沒想到除了詐欺外，小老闆黃思翰還涉嫌把客戶留下的資料，提供給友人去辦理分期借貸，上網購買iPhone等商品轉賣，獲利上百萬元，台北地檢署8日依非法使用個資等罪起訴黃思翰與趙姓男子等5人。

開業40年的佑昌相機在2024年10月間遭指控，在網路上開放預購GR3X、富士X100VI等2種熱門機款，還打廣告收取訂金，之後用各種理由拖延不出貨，最後黃姓老闆直接蒸發，200多名受害者得知黃老闆已搭機出境後，紛紛到警局提告，並成立自救會討公道。

據了解，佑昌黃姓老闆的兒子黃思翰另外被檢舉，涉嫌從2022年起，到2023年間為止，將相機行取得的客戶個資交給趙姓男子，以偽造的委託書去政府機關調查財稅紀錄，確認資力無虞後，上網向業者以分期付款方式，購買3C等高價商品。

為了取信業者，黃思翰等人還會視客戶性別，安排曹姓女子負責接聽業者照會電話，等分期契約完成，取得貨品後，再轉賣牟利，不少相機行客戶無端背上債務，估計黃思翰等5人不法所得上百萬元，被檢察官依違反《個資法》以及詐欺等罪嫌提起公訴；至於佑昌吸金案仍另案偵辦中。