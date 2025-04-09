詐團搬「川普關稅」誘投資　彰化男衝銀行領200萬遭勸退

▲彰化男子遭詐騙購買金屬銅200萬元。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子受到川普關稅政策影響，投資的股票慘跌，日前在網路認識一名投資專家，要他趁著低價時購買金屬「銅」，未來可高價獲利，男子信以為真，昨(8日)前往行庫領錢要「借給哥哥」，機警的行員察覺異狀，立即通報警方到場，拆穿詐騙集團的詭計，保住200萬元。

彰化縣鹿港警分局表示，該名男子因投資股票屢戰屢敗，詐騙集團以「川普關稅導致銅價下跌，低價買入高價賣出可獲利」為由，誘騙他投資金屬銅。男子欲提領200萬元進行投資時，機警的銀行行員察覺異狀，立即通報警方。

▲受到美國關稅影響，水五金產業需要用到銅，受到重創。（示意圖／ETtoday資料照）

鹿港派出所長黃堃盛及警員宇鴻旻、蔡博宇到場後，男子先是聲稱資金為投資預備金，後又改稱要借給哥哥的回收場公司購買銅材，藉此賺取價差。警方查證張男哥哥身分及公司確實存在，但發現男子說詞反覆、閃爍其詞。進一步聯繫張男哥哥後，對方否認借款一事，並透露弟弟投資股票失利。

經警方耐心勸導，並提供許多類似詐騙案例及165反詐騙專線資訊，最終讓男子認清事實，打消投資念頭，取消提款並將200萬元存回帳戶，男子家人更是感謝警方及銀行行員的及時協助，避免了重大損失。警方呼籲民眾，投資理財應選擇正當管道，勿輕信不明人士的投資建議，以免受騙。