想靠投資黃金翻身「11個月被騙1.6億」　苦主親吐過程

記者黃翊婷／綜合報導

一名投資客某日收到一則陌生的LINE訊息，該名女網友聲稱從事珠寶設計行業，並以「工程」名義與他閒聊，接著又以使用虛擬貨幣交易黃金等話術，誘使他掏錢投資，等到他發覺被騙時，已經損失1.6億元。

▲受害的投資客誤信詐團話術，使用虛擬貨幣投資黃金交易，結果損失1.6億元。（示意圖／VCG，與本案無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板日前分享一起詐騙案例，受害的投資客表示，一開始是一名聲稱從事珠寶設計行業的女網友傳來LINE訊息，對方打著「工程」的名義，與他聊工作、分享經驗，甚至噓寒問暖，等到他放下戒心，才將話題逐漸引導向黃金及寶石投資。

投資客說，某日女網友傳來另一個連結，請他加另一名女網友為好友，對方會指導他如何使用虛擬貨幣交易，以及如何下載使用某黃金交易平台進行投資；從2024年4月至今年2月，他透過4名幣商面交數十萬元到千萬元不等的金額購買虛擬貨幣，購買成功之後，再轉入黃金交易平台的電子錢包地址進行投資。

然而，投資客提到，雖然黃金交易平台顯示獲利，但只要他打算出金，客服就會要求繳納保證金、管制金或稅金，還說這是正常流程，他沒有懷疑便依照指示付款，沒想到客服又加碼要求繳納額外的違約金，他這才發現異狀，正想提出質疑，卻再也聯繫不上客服，網站也無法登入了。

投資客表示，他在11個月內損失1.6億元，這些錢包含存款、定存、保險解約金，他甚至質押不動產、到處跟朋友和金融機借貸，最後不僅自己損失慘重，還拖累了信任他的朋友。

警方表示，這類型的詐騙手法通常會以「誤發LINE訊息」為由開啟朋友對話，再藉機轉移話題，推薦假的虛擬貨幣APP及假黃金交易平台，先讓受害者小額獲利增加信任感，再虛設出金門檻、巧立名目收取各種費用，等到錢到手了，便立刻與受害者結束朋友關係。

警方提醒，民眾投資還是要通過合法管道才有保障，同時注意量力而為，不要使用借貸或抵押房產等高槓桿方式，另外，網路交友也要提高警惕，從未見面卻頻頻談及金錢、投資的人，一定是詐騙，如有任何疑慮，可以撥打165查證。