　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嚴防「地面師」詐騙！申辦「地政防詐新三寶」　保障不動產安全

▲地政防詐新三寶 。（圖／屏東縣政府提供）

▲地政防詐新三寶 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

近年來不動產詐騙案件頻傳，詐騙集團利用個資外洩、偽造文書、假投資詐騙、冒名登記等手法，造成民眾財產巨大損失。屏東縣政府呼籲縣民辦理不動產交易時應提高警覺，也可主動申辦「地政防詐新三寶」服務，為自己不動產安全添加防護屏障。

▲地政防詐新三寶 。（圖／屏東縣政府提供）

▲地政防詐新三寶 。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府地政處說明，為建立全方位的防詐防護網，積極阻詐，多元保障民眾財產，結合內政部三大防詐措施，推出「地政防詐新三寶」。第一寶「第二類謄本住址隱匿」（隱私保護機制）：土地所有權人申辦後，第二類謄本上所有權人住址部分隱匿，避免他人藉此取得所有權人完整地址，達到「事前」防詐效果。

第二寶是「地籍異動即時通」（即時監控機制）：民眾申辦後，當不動產進行買賣等12項案件時，系統將即時以簡訊或電子郵件方式通知所有權人或指定對象，隨時掌握地籍變動情況，防範不法異動風險，達成「事中」阻詐目的。

第三寶是民眾可申請「指定送達處所」（法律文件送達保障機制），作為「事後」反詐措施，可以國內特定門牌地址向地政機關申請做為登記機關公文書之送達處所，避免漏收重要文件，防堵他人冒領。經統計目前縣內各地政事務所受理第二類謄本住址隱匿有9171件，地籍異動即時通有9101件，指定送達處所有78件。

地政處長陳錦屏表示，遵循縣長周春米「強力打詐、護民財安」的施政理念，保護縣民財產安全是首要任務，鑒於不動產詐騙手法日新月異，一般人對於不動產法令及申辦程序常常較為生疏，容易成為詐騙集團下手的目標，呼籲民眾在處理地政相關交易或簽署文件時應保持警惕，除能透過警政署165反詐騙諮詢專線洽詢外，另於不動產交易時，雙方可指定信任之合法地政士，共同參與交易流程，減少交易糾紛，並可善用官方資源確保財產權益，將地政「地政防詐新三寶」化為交易安全防護網，共同建構安全之財產環境。

地政處再次強調，防詐三寶的申辦方式很簡便，且完全免費，歡迎民眾攜帶身分證件至地政事務所臨櫃辦理；或直接使用自然人憑證或工商憑證至內政部地政司數位櫃臺網站(網址：https://dc.land.moi.gov.tw/)輕鬆在家完成線上申請，此三項服務，均可隨時申請或修改，以滿足不同時期需求。如有任何疑問，可洽詢(屏東地政事務所：08-7325253、里港地政事務所：08-7752007、潮州地政事務所：08-7895238、東港地政事務所：08-8331400、枋寮地政事務所：08-8788168、恆春地政事務所：08-8894247。)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／總統府列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了
快訊／國安基金出師不利！台股收跌1068點　台積電跌31元
專家點名「這5國」最快與美達成協議　多檔潛力股曝光
美對陸重課104%！「結果一堆台灣廠商崩潰」　他揭暗黑真相
正妹實習醫吃藥北捷斷片　慘被帶去性侵
關稅衝擊！老闆下令「產線週休3日」　苦主：強制扣特休

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北瑞芳火燒車驚魂！路邊轎車陷火海　消防急灌救無人傷

台中警抓公仔賊畫面曝！他逛Lalaport被認出　慘被壓制上銬

大甲媽遶境！通緝犯當「醫療組」工作人員　休息車內遭警逮捕

「舊衣山」倒塌壓死女員工　雇主移送法辦恐重罰30萬

逾千斤舊衣山崩塌原因曝！高雄女遭活埋喪命　市府火速勒令停工

國小師課堂亮刀嚇壞學生　校長遭控包庇！桃園教育局回應了

嚴防「地面師」詐騙！申辦「地政防詐新三寶」　保障不動產安全

台南死亡車禍！單車女與機車碰撞倒地　送醫途中失去意識不治

正妹實習醫吃安眠藥北捷斷片　慘被70多歲翁帶去溫泉旅館性侵

「剴剴案」保母姊妹又涉施虐2童　姊姊只認妨害自由妹妹不認罪

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

新北瑞芳火燒車驚魂！路邊轎車陷火海　消防急灌救無人傷

台中警抓公仔賊畫面曝！他逛Lalaport被認出　慘被壓制上銬

大甲媽遶境！通緝犯當「醫療組」工作人員　休息車內遭警逮捕

「舊衣山」倒塌壓死女員工　雇主移送法辦恐重罰30萬

逾千斤舊衣山崩塌原因曝！高雄女遭活埋喪命　市府火速勒令停工

國小師課堂亮刀嚇壞學生　校長遭控包庇！桃園教育局回應了

嚴防「地面師」詐騙！申辦「地政防詐新三寶」　保障不動產安全

台南死亡車禍！單車女與機車碰撞倒地　送醫途中失去意識不治

正妹實習醫吃安眠藥北捷斷片　慘被70多歲翁帶去溫泉旅館性侵

「剴剴案」保母姊妹又涉施虐2童　姊姊只認妨害自由妹妹不認罪

川普對等關稅生效　海運訂單暫停出貨、觀察中國態度

美國好市多「13項商品恐調漲」　台灣業者：有變動將告知會員

逾50隻河馬暴斃！非洲知名國家公園爆炭疽病疫情「恐傳人」

羅時豐切割YT半年「侄子宣布找到新主持人」！曝男星身分：他表裡如一

「野生廉世彬」悄悄現身！　和嘎琳興奮看球被燈光秀震撼

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

《超人》5分鐘搶先看！「超狗」氪普托萌翻　演員驚艷：見證電影魔法

三商炸雞春季最新「黃金山賊炸雞」來了！炸雞桶限時3周買1送1

上萬陸配沒交「除籍證明」　移民署認：部分個案返陸有困難

新北瑞芳火燒車驚魂！路邊轎車陷火海　消防急灌救無人傷

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

社會熱門新聞

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

女兒發現父在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸與小三沖泥沙

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

即／2樓高「舊衣山」坍倒重壓！高雄女無生命跡象

女被灌醉遭「麥克風塞下體」　女錄影不救還外流

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

即／高雄回收場2樓高「舊衣山」坍塌　1女遭活埋

即／台南安平區女子墜樓　身體變形當場死亡

高雄光電業遭竊被吃案　所長記過拔官...分局長也慘了

即／逾千斤「舊衣山」崩塌　高雄女遭活埋送醫亡

美國大律師來台撿屍　台女律師竟喊：斷片沒差

即／議員陳怡君涉貪300萬！檢聲請延押饅頭主任

更多熱門

相關新聞

投資11個月被騙1.6億　苦主親吐過程

投資11個月被騙1.6億　苦主親吐過程

一名投資客某日收到一則陌生的LINE訊息，該名女網友聲稱從事珠寶設計行業，並以「工程」名義與他閒聊，接著又以使用虛擬貨幣交易黃金等話術，誘使他掏錢投資，等到他發覺被騙時，已經損失1.6億元。

屏東執行分署恆春設據點　民眾享便捷服務

屏東執行分署恆春設據點　民眾享便捷服務

詐團搬「川普關稅」誘投資　彰化男200萬險泡湯

詐團搬「川普關稅」誘投資　彰化男200萬險泡湯

騙光年邁夫妻養老金　車手被判賠887萬

騙光年邁夫妻養老金　車手被判賠887萬

「佑昌相機」吸金案外案　小老闆涉詐百萬

「佑昌相機」吸金案外案　小老闆涉詐百萬

關鍵字：

屏東不動產詐騙財產安全防詐

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

路透：台積電恐遭美罰款330億元

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

川普對台32%關稅中午生效！白宮不甩50國談判

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面