嚴防「地面師」詐騙！申辦「地政防詐新三寶」　保障不動產安全

▲地政防詐新三寶 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

近年來不動產詐騙案件頻傳，詐騙集團利用個資外洩、偽造文書、假投資詐騙、冒名登記等手法，造成民眾財產巨大損失。屏東縣政府呼籲縣民辦理不動產交易時應提高警覺，也可主動申辦「地政防詐新三寶」服務，為自己不動產安全添加防護屏障。

屏東縣政府地政處說明，為建立全方位的防詐防護網，積極阻詐，多元保障民眾財產，結合內政部三大防詐措施，推出「地政防詐新三寶」。第一寶「第二類謄本住址隱匿」（隱私保護機制）：土地所有權人申辦後，第二類謄本上所有權人住址部分隱匿，避免他人藉此取得所有權人完整地址，達到「事前」防詐效果。

第二寶是「地籍異動即時通」（即時監控機制）：民眾申辦後，當不動產進行買賣等12項案件時，系統將即時以簡訊或電子郵件方式通知所有權人或指定對象，隨時掌握地籍變動情況，防範不法異動風險，達成「事中」阻詐目的。

第三寶是民眾可申請「指定送達處所」（法律文件送達保障機制），作為「事後」反詐措施，可以國內特定門牌地址向地政機關申請做為登記機關公文書之送達處所，避免漏收重要文件，防堵他人冒領。經統計目前縣內各地政事務所受理第二類謄本住址隱匿有9171件，地籍異動即時通有9101件，指定送達處所有78件。

地政處長陳錦屏表示，遵循縣長周春米「強力打詐、護民財安」的施政理念，保護縣民財產安全是首要任務，鑒於不動產詐騙手法日新月異，一般人對於不動產法令及申辦程序常常較為生疏，容易成為詐騙集團下手的目標，呼籲民眾在處理地政相關交易或簽署文件時應保持警惕，除能透過警政署165反詐騙諮詢專線洽詢外，另於不動產交易時，雙方可指定信任之合法地政士，共同參與交易流程，減少交易糾紛，並可善用官方資源確保財產權益，將地政「地政防詐新三寶」化為交易安全防護網，共同建構安全之財產環境。

地政處再次強調，防詐三寶的申辦方式很簡便，且完全免費，歡迎民眾攜帶身分證件至地政事務所臨櫃辦理；或直接使用自然人憑證或工商憑證至內政部地政司數位櫃臺網站(網址：https://dc.land.moi.gov.tw/)輕鬆在家完成線上申請，此三項服務，均可隨時申請或修改，以滿足不同時期需求。如有任何疑問，可洽詢(屏東地政事務所：08-7325253、里港地政事務所：08-7752007、潮州地政事務所：08-7895238、東港地政事務所：08-8331400、枋寮地政事務所：08-8788168、恆春地政事務所：08-8894247。)