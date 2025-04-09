關稅衝擊！朱立倫曝美國下波端「匯率戰」　台幣恐被強力升值

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國宣布對台課徵對等關稅32%，台灣時間今（9日）中午生效，總統賴清德日前指出，台灣已組成談判小組，由行政院副院長鄭麗君領軍。國民黨主席朱立倫下午主持中常會時指出，民進黨執政多年來完全走向依賴美國、對抗中國「依美抗中」，因為政府長期政策產生不平衡；他並示警，接下來美國就是端出匯率戰，台幣恐被強力升值，對出口為導向的台灣又是嚴重打擊。

朱立倫表示，今天凌晨12點開始，敲響了世界自由貿易的喪鐘，全球化時代結束，取而代之的是保護主義的興起，全球經濟秩序重整，小國依賴大國保護的時代已經不再；中華民國不可能再一面倒完全依賴美國，必須自立自強。

朱立倫說，長期以來對台灣的經貿政策關乎全民生計，民進黨執政多年來完全走向依賴美國、對抗中國「依美抗中」，因為政府長期政策產生不平衡，經貿政策一面倒向美國市場，導致今日的嚴峻挑戰。

朱立倫感嘆，自己在美國總統川普當選後，就不斷提醒政府一定要做充分準備，賴政府卻率先宣布台積電到美國大量投資1000億美元，並宣布對美增加採購武器、能源，這都是一個月內的事，如今得到的卻是32％的高關稅。他說，美國近期宣布國防預算1兆美元，達到美國GDP的3.5％，同時稱台灣國防預算至少必須達成5％，最高目標是10％，「台灣要不要照辦」？